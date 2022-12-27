中國文化大學資深校友、臻鼎科技集團董事長沈慶芳，昨天（26）日返回母校，以「掌握趨勢與潮流、實現自我價值」為題，與兩百名師生分享職涯及經營企業心得。他表示，質、樸、堅、毅校訓是優秀文化人的共同特質，也正是他所體悟及踐行的正直，勤奮、踏實、堅韌，「我就是落實校訓、知行合一的人。」

王子奇校長表示，希望師生們能細細體會其句句箴言，站在優秀校友的巨人之肩上，領先掌握最新趨勢與世界潮流，並勇於為自己擘畫精采的學習與職涯人生。(照片/文化大學提供)

王子奇校長致詞表示，沈慶芳是於1975年自企管系畢業的資深大學長，先進入金融證券業服務、成為兩岸證券發展先驅；爾後擔任花蓮理想大地渡假村總經理，成功提升經營效能與收益、展現專業經理人的卓越能力；2004年再由金融業跨入科技產業，隨後成立臻鼎科技並以世界PCB產業第一為目標、2017年勇奪全球PCB寶座並蟬聯至今，是台灣半導體奠定世界領導地位的重要基石。

「這場演講可能是你人生的重要契機！」王子奇校長感謝沈董事長願意與師生分享職場奮鬥經驗，也希望師生們能細細體會其句句箴言，站在優秀校友的巨人之肩上，領先掌握最新趨勢與世界潮流，並勇於為自己擘畫精采的學習與職涯人生。

中國文化大學資深校友、臻鼎科技集團董事長沈慶芳，昨天（12月26日）返回母校，以「掌握趨勢與潮流、實現自我價值」為題，與兩百名師生分享職涯及經營企業心得。(照片/文化大學提供)

「起點不決定終點！」沈慶芳董事長從自己「佃農之子」的家庭背景談起，自小就須幫忙務農，也從沒拿過獎狀，後來也是重考才進入文化大學。「開局很不好，但我很樂觀。」他說，畢業後在文化大學老師的鼓勵下，每天苦讀18小時終於順利通過普考並進入中國輸出入銀行服務，從此開啟精采多元的職涯。

他與學弟妹們分享了善良、正直，勤奮、踏實、堅韌，嚴以律己、寬以待人，寧可人負我、不可我負人，吃虧就是佔便宜、有捨才有得，掌握趨勢跟潮流，敬天愛人…等17條「人生體悟與實踐」表示，「比別人更拚、態度更好，更要抓住任何機會學習，遇到問題就去問，凡事多替別人、替老闆想，別人自然就會考慮到你。 」

布局兩岸、全球的臻鼎科技集團目前擁有四萬餘名員工，曾面試過許多人的沈董事長也提出他的經驗談表示，在面試之前，一定要先研究好這家公司的基本資料，並且要能回答得出自己能為公司做什麼？貢獻什麼？其他像是填寫個人資本資料、穿著得體等也都是基本要求，「要先做好對自己的品質管控，否則公司如何能相信你會做好工作的品質？」

最後，沈董事長也提醒同學時時掌握趨勢與潮流，以及讀萬券書、行萬里路的重要，並不吝分享他的「人生三對」：入對產業、選對公司、跟對老闆。他並鼓勵在座的學弟妹，在35歲以前要勇於嘗試，打好專業基礎；35歲到45歲要學習經營管理、建立人脈存摺；45歲以後要確立生命價值，站上舞台大展身手。