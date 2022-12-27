國立臺南大學於12月27日邀請東海大學張國恩校長蒞臨通識博雅教育講座，以「何謂博、何謂雅；如何博、如何雅」為題，分享博雅教育的理念、發展與理想。

張國恩校長為臺大電機工程研究所博士，畢業後於國立臺灣師範大學擔任教師，也曾任臺師大校長及臺灣大學、清華大學等校評鑑指導委員會委員、新北市教育局顧問，並三度獲得科技部的傑出研究獎，被聘任為科技部「傑出特約研究員」的最高殊榮，入選2020年度全球前2%頂尖科學家暨科學影響力排行榜，2021年榮獲「師鐸獎」，現為東海大學校長。

演講一開始，張校長向同學分享演講題目，他表示「何謂博、何謂雅」適用於剛開始的博雅教育推動，後來隨著各個領域的知識爆增，一個人很難將博和雅都學習完全，因此就演變成為「如何博、如何雅」。張校長以東海大學為例，向同學分享從1955年迄今該校的博雅教育發展。他認為「博」是積極主動學習；「雅」是主動欣賞他人。「博雅」素質即為正向態度與核心能力。張校長在東海大學的博雅教育4.0中，將其分為三個時期，學前以引導為主，主要讓學生進行數位與實作自主學習。大一時培養正向態度與勞作教育，並發展家族導師制度，輔以博雅講座與導師沙龍，同時加深數位自主學習。大二則鼓勵同學多元職涯探索，並且透過展翅營統整博雅教育，同時利用服務學習使同學得以培養利他的實踐精神並具有同理心。

張校長認為博雅教育重要的是實踐，因此鼓勵同學們積極自主學習，最好能養成有問題就去找答案的習慣，同時也不忘要主動欣賞他人，能夠在看見一個人、事、物的同時，就能夠欣賞出其最自然的美。比起所有的學習，張校長認為最重要的還是態度，畢竟人的態度決定高度，最後，張校長期許同學能夠秉持態度第一的精神，自主學習、尊重生命多樣性並且增強膽識與見識。