南華大學國武術隊於日前參加「全國大專校院國術錦標賽」，共派出14名選手參賽，以精湛武藝勇奪11面金牌及1面銀牌，以及團體總錦標第3名創下隊史歷年來最佳成績，也為學校爭取無比的榮耀，全校師生與有榮焉，團隊也受邀於該校運動會開幕式演出，精彩的表演獲得滿堂彩。

一年一度的全國大專校院國術錦標賽，為全國國武術大專最高層級的一場重要賽事，匯聚來自全國各大校院武術好手參賽、相互交流切磋武藝。比賽項目以「傳統國術」、「競技武術套路」和「散打」三個項目為主，另外增加「中國摔跤」及「傳統弓術」項目，各個學校實力相當競爭激烈。在競爭激烈的賽場上，南華大學小將們武藝超群，為團隊創下史上最佳成績，包含有運動學程徐辰瑄榮獲「公開女子組八掛掌」金牌、楊婷雅獲「公開女子組散打60公斤級」金牌、王誠德獲得「公開男子組八掛掌」金牌、王品超獲「公開男子組劍術」金牌、謝柏毅獲「公開男子組槍術」金牌、喻濬永獲「公開男子組散打85公斤+」金牌、洪宇哲獲「公開男子組散打56公斤級」金牌、許昊珉獲「公開男子組刀術」銀牌、文創系蔡建宇獲得「一般男子組散打75公斤級」金牌、資管系陳書雅獲「一般女子組散打48公斤級」金牌；民音系許瑜真更獲得「公開女子組99式太極拳」及「公開女子組太極劍」兩面金牌，南華大學國武術隊共勇奪11金1銀之佳績，實屬不易。

南華大學校長林聰明表示，中華民國大專校院體育總會為推展大專校院國術運動，提升傳統國術技術水準，宏揚固有國粹，培養術德兼修、文武兼備的時代青年，每年皆會舉辦此項競賽，歷年來廣獲各大專校院迴響。近年來，南華大學在武術教練鄭旭龍指導之下，不僅培育出優秀的武術好手，更是連年獲獎，為學校爭取榮耀，今年更創下歷年來最佳成績，相當難能可貴。

該校體育中心主任何應志指出，國武術隊在104年於校方的支持下成立，並禮聘國家級教練鄭旭龍指導，近年來不管在演出或競技賽場上，皆獲得佳績與好評，且屢屢為校爭光。何主任說，105學年度學校建置了專屬競技項目運動技擊室，提供國武術校隊使用；106學年度更設置「運動與健康促進學士學位學程」，亦招收國武術專長生，讓學生擁有兼顧學業與訓練的優良學習環境，以持續招收國武術專長的學生。

近年來在競技成績的加持下，該校體育中心也全力爭取體育署發展特色運動及改善運動訓練環境計畫，期望能擴大技擊室規模，並增添更多專業訓練器材，致力打造為南部地區的大學中首屈一指的國武術訓練站。