夢想淘心室12月28日週三單元【曉宇宙-曉曉問大大】邀請到的大大是有神仙哥哥之稱的命理大師-蔡上機老師，蔡上機在節目上分享自己在國中一年級的作文中寫到的第一志願，是想成為一位軍官，嚮往自己穿著軍服、威武雄壯又帥氣的模樣，然而最後還是選擇自己最擅長、最鍾情的興趣-命裡，雖然為了替家裡還債，同時經營過許多副業，但命理是他從小到大的最愛。

蔡上機老師在節目上不藏私地分享針對2023年各種開運的顏色、方位、數字等催旺自己小撇步，其中招桃花的方法，須要在生氣方用水養粉紅色的花，水是2023年招桃花的能量，擺在2023年會招花的西南方，會營造出好人緣、好桃花的戀愛好運氣。蔡上機老師同時也在節目中建議聽眾，就算不相信命理、沒做過開運，但每個人一生還是離不開機會、運氣與努力，準備好自己最好的一面，去迎接、創造機會的到來。想知道更多2023年催旺自己開運的方法嗎?更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

節目收聽入口: https://sndn.link/928campus/sNYOp6