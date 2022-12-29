「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」徵件中，第二屆「金裳獎」以「預‧見」為主題，意旨:超越現在、預見未來，傳達青年設計力量需有超前意識，滿足未來的審美及需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見。台灣賽區主辦單位中華兩岸文經協會，為了讓更多師生了解賽事內容，規劃多場校園巡迴說明會，日前往萬能科技大學時尚造型設計系進行說明。

金裳獎執行委員會王雅芬執行長說明本次賽事相關辦法，讓同學們更好地了解活動。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

金裳獎執行委員會王雅芬執行長透過影片及照片展示2019年至2021年兩岸時尚創意節與金裳獎的精彩花絮，憶起2019年目睹參與的每位同學不眠不休的經歷舞台前後台的執行，只希望能將作品最好的一面在T台走秀時展現，心底滿是與有榮焉的感動。2020年「海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎」高手雲集，雖然因為疫情無法前往同為設計之都的武漢，決賽僅能以兩岸連線方式呈現，但依舊獲得兩岸流行設計相關學子及時尚界關注，並透過兩岸時尚界的翹楚與專家現場點評，評選出金銀銅獎。

擁有自己的服飾品牌，在服裝設計界經歷豐富的萬能時尚造型設計系-林禎唯老師表示，畢業後創立了第一個品牌葉凰木，風格以中國風為主，其中也包含茶道服飾和中國風的婚紗。近幾年更是突破自我、再創展現濃烈自我風格的創新品牌DIRTY G。他鼓勵學子，金裳獎對於台灣學生是非常好的舞台，希望學生們可以把握機會爭取榮耀。

本屆長江盃「金裳獎」服裝設計初賽報名截至明年3月5日。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

本屆長江盃「金裳獎」服裝設計競賽報名截至明年3月5日，本屆賽事除了超過30萬元的高額總獎金，還有優先推薦國際大廠實習等機會，廣邀在學青年積極參與踴躍投稿，欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」。https://www.facebook.com/%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E6%8B%BE%E5%85%89-702404386611990