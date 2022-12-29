為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，教育局打造幼兒園到高中的閱讀理解平臺「布可星球」（https://read.tn.edu.tw/），28日舉辦第2屆「布可星球小哲學堂擂臺賽」，參賽學生進入教育局開發的「競趣玩iplay」平臺內搶答，30分鐘內答對題數最多且總作答時間最少者將獲得優勝。本次擂臺賽全市共130所國小、643位高年級學生參加，黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長也錄製影片為參賽者打氣，鼓勵學生享受比賽，發揮平日閱讀的成果。

市長黃偉哲表示，閱讀是教育的基石，市府打造「布可星球」平臺，以遊戲化的方式提升學生閱讀興趣。廣泛閱讀很重要，但有沒有讀懂更重要，鼓勵參賽學生保持平常心，發揮平日的實力。本次比賽也恰逢布可星球能量破億，黃市長說，布可星球能量破億是所有師生、家長們共同努力的成果，市府會繼續努力，扎根閱讀基礎，成就每一個孩子。

教育局長鄭新輝表示，閱讀是一切學習的基礎，布可星球平臺中的題目有易有難，題目形式從訊息提取到理解推論，用意不在考倒學生，而是讓學生有機會對讀過的書有更進一步的認識與印象，進而能夠產生學習遷移。對於星球能量破億，鄭局長也說，短短3年內締造了新的里程碑，覺得非常感動，未來會持續秉持初心，繼續轉動布可星球，讓閱讀不停歇。

億載國小學生林予喬表示，因為平常喜歡看書，想要激勵自己所以報名參加比賽。很常到布可星球平臺答題，希望小哲學堂這個比賽能年年續辦，也希望明年可以開辦國中組，也希望自己能夠得名，拿到圖書禮券。

依仁國小學生劉育菖表示，從小就喜歡閱讀各類書籍，也喜歡線上遊戲。在布可星球採礦累積能量，讓他很有成就感。「小哲學堂擂臺賽」讓他覺得兼具挑戰性和趣味性，可把平常累積的閱讀能量盡情的發揮。

教育局表示，本次比賽共有30題，採隨機配題，以「布可星球」內高年級144本書籍作為題庫範圍，在遊戲內採「線上走位」的方式，走到正確答案，在30分鐘內最快、答對最多題目的學生，就可以獲得優勝名次。比賽題目廣泛多元，獲優勝者可以獲得「圖書禮卷」，結果將會公告在教育局資訊中心公告網。