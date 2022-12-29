嘉南藥理大學嬰幼兒保育系28日舉辦「2022全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，吸引來自全國各高中職及五專學生，共49組隊伍，近200名學生同場競技。嘉藥幼保系舉辦教玩具開發比賽已邁入第14屆，賽事主題涵蓋健康飲食、防疫教育、情緒教育、生命教育、環境保護、在地文化及多元文化等層面，學生可藉由參賽激發更多創意。活動同時結合「兒童戲劇探索與創作」研習活動，讓競賽不僅是選手們發揮創意的舞台，更是觀摩、交流、學習的絕佳平台。

第二名的嘉義家職同學以防疫作為主題，利用廢棄的紙箱做成疊疊樂，將防疫觀念用中英台語言寫在紙箱上，讓幼兒玩遊戲的同時還能訓練觀察力、學習語言表達及增強防疫觀念。(照片/嘉南藥理大學提供)

近年來新住民二代增加，曾文家商的同學則以「認識越南文化」為主題，將媽媽的故鄉文化及特色語言溶入進教具中，利用點讀筆讓幼兒在遊玩時還能學習越南文，受到評審青睞榮獲第一名；第二名的嘉義家職同學則因新冠疫情嚴重影響生活作息，以防疫作為主題，利用廢棄的紙箱做成疊疊樂，將勤洗手、戴口罩、保持安全距離等防疫觀念，用中英台語言寫在紙箱上，讓幼兒玩遊戲的同時還能訓練觀察力、學習語言表達及增強防疫觀念。

活動日另舉辦「兒童戲劇探索與創作」研習，請到兒童劇團、藝術表演工作者徐百萱老師，就兒童劇團劇本撰寫、舞台設計、場景佈置與服裝設計等經驗進行分享，說明如何與兒童溝通互動、戲劇遊戲的創作技巧，以及如何運用簡單的道具讓大家體驗光影藝術表演，參加者可說是收穫滿滿。

舉辦兒童教玩具競賽研習活動，既可培養學生現場解說的實戰能力，同時透過教玩具實體展示，讓學生相互激盪與啟發。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，在疫情影響下仍然堅持善用大學資源及專業，大手牽小手舉辦兒童教玩具競賽研習活動，既可培養學生現場解說的實戰能力，同時透過教玩具實體展示，讓學生相互激盪與啟發。嘉藥嬰幼兒保育系擁有幼兒教保領域專業師資，致力於與高中職及五專一起攜手，為臺灣社會培養更多優秀的教保人才，為促進幼兒健全成長的學習環境而努力。