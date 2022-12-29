教育部於28日公布111學年各大專校院註冊率，位於嘉義地區的南華大學大一新生註冊率高達90.03%，全校新生註冊率為90.43%，全國私校排名第七名，能在少子化風潮下持續穩健持平，實屬不易，足見該校辦學績效卓著，深獲考生及家長肯定。在學術研究上亦表現優異，連續七年獲「學位論文資源貢獻獎」。

南華大學連續七年獲「學位論文資源貢獻獎」。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，自創校以來即秉持創辦人星雲大師「取之於社會、用之於社會」之精神辦學，近年來除了持續施行「在校四年公立收費」、「奬優扶弱」及「海外學習」制度外，致力以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」四大辦學特色發展，更挹注經費與資源協助各系所發展重點特色，讓學生能在優質的環境下學習。除了入學成績優異者擁有多項優渥獎學金，為造福經濟不利學生，另也提供加碼補助的生活扶助金，減輕學生負擔，讓他們有機會完成海外學習夢想。

林聰明指出，為減輕學子的經濟壓力，持續推行國立收費，每位學生四年來約可省下20萬元左右，依入學成績亦可獲得海外學習獎勵金，讓學生的學習不僅限於教室，鼓勵學生勇於跨出國際至海外學習，培養國際觀，翻轉未來。南華大學擁有豐富的國際資源，提供學生接軌國際的機會，除了佛光山在全世界共約有300個道場外，目前的姊妹校（不包含中國大陸地區）總共有118間。

在疫情之前，每年於寒暑假辦理短期海外學習團，讓學生可前往英國劍橋大學、美國西來大學、澳洲南天大學等校學習之外，各系所亦與中國大陸、日本、韓國及東南亞等地區的姊妹校，開設移地教學課程，每年參與各式海外學習活動人數占全校總人數12%， 超過650人次。此外，更可以申請到「佛光山教團系統大學」的美國西來大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學等校進行「2+2雙學位」課程，在大學四年期間取得跨國雙學位，與世界接軌。目前已有17位學生畢業取得南華及美國西來大學雙學位，畢業生留美工作或就讀研究所繼續深造比率高達83%。

南華大學每年參與各式海外學習活動人數占全校總人數12%，超過650人次。(照片/南華大學提供)

為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設20個跨領域學分學程，讓學生可跨系跨院選課，培養具備統計與數據分析能力、程式設計AI操作能力、財經素養、永續經營等跨領域通識能力之外，也培育學生跨界思考及跨域整合的創新能力。

校內也建置100多個實作場域，透過產學合作引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，並推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與560家企業簽訂產學合作協定，與986家機構簽訂實習及職場體驗合作，提供學生多元的職場體驗，畢業即可與職場無縫接軌。畢業生就業率平均達95%，雇主滿意度達89.17%，顯示南華畢業生相當具有競爭優勢。