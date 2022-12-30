為慶祝法寶節佛陀成道紀念，玄奘大學於12月28日舉辦「慶祝法寶節佛陀成道紀念日臘八粥結緣」活動，由玄大宗教與文化學系暨清涼禪學社準備兩千人份量臘八粥，提供教職員生享用。現場除了有藏傳法師展示西藏文化的儀軌課誦之外，還有學生裝扮成草莓熊抱哥與日本電動角色瑪莉歐宣傳施粥活動，和現場的師生親切互動，場面十分熱鬧。

玄奘大學為慶祝法寶節佛陀成道紀念日，前後準備的作業除了慈恩精舍的法師、佛教弘誓學院及新竹香山區的社區志工之外，也包含多個系所的學生投入服務。活動當天在該校圖資大樓一樓與二樓均擺設臘八粥結緣處，由多位漢傳法師及藏傳的格西們親自將此等佳餚分裝，再遞給來前來取用的師生。由於臘八粥的豐富美味，在玄大已有口碑，甚受大家青睞，不到中午12時30分，便已被橫掃一空，師生們紛紛讚賞這道美食。

玄奘大學簡紹琦校長(中)與師生合影。(照片/玄奘大學提供)

活動現場除了有優雅的慈經與歡快舒壓的音樂作為背景，藏傳法師也展示了西藏文化的儀軌課誦，清涼禪學社的學生們還親自穿著草莓熊抱哥，跟日本電動角色瑪莉歐的大型人偶裝，於校園內宣傳施粥活動，和現場的師生親切互動。人偶可愛吸睛，宣傳效果十足，場面非常熱鬧。本次活動，體現了玄奘大學師生間的深厚情誼。活動期間適逢學校期末考，許多同學也能藉此活動紓緩壓力，適當補給身心，以更好的狀態面對考試。

根據漢傳佛教的說法，農曆12月8日是佛陀成道日，為了慶祝佛陀的覺證，為世間帶來正法光明，很多寺院都會舉行紀念法會，以「臘八粥」供佛、供眾。佛教傳入漢地之後，佛弟子效法牧羊女乳糜供佛的善行，於農曆12月8日的佛陀成道日，以五穀及諸果煮粥供佛、施眾，稱為「臘八粥」。相沿至今，此風氣漸漸廣傳，許多善士都會在這一天煮食臘八粥結緣，成為民間風俗之一。