弘光科技大學化妝品應用系碩士班二年級學生劉浩宇曾獲得許多佳績，去年還用疫情發想創作美髮作品獲得全球冠軍，讓全世界看見台灣。12月29日更獲得2022年第18屆教育部技職之光，被問到獲獎的感想，他開心表示：「終於拿到教育部頒發的最高榮譽！」

技職之光頒獎典禮29日下午舉辦，劉浩宇在校長黃月桂、指導論文的妝品系助理教授邱蕙琳陪同下前往領獎。黃月桂表示，劉浩宇在校期間表現優異，學校運用弘愛築夢助學金給予協助，讓他能夠減少打工時間專注在課業學習、精進技術上，進而挑戰國際賽事。劉浩宇積極努力多次在國際賽發光發熱，榮獲競賽卓越獎美容家政類競賽的技職之光，與有榮焉。

劉浩宇(中)與弘光科大校長黃月桂(左)、指導老師邱蕙琳(右)合影。(照片/弘光科技大學提供)

劉浩宇說，要做就一定要做到最好。從大一入學時便知道有技職之光獎項的他，當時心想一定要拿到這個最高榮譽，因此從大一起便戰戰兢兢專注在課業上，同時參加國內外的美髮比賽，以及系上學長姊舉辦「弘髮少年環台義剪送幸福」活動，到各地為長輩義剪，他也向學長姊看齊，更在大二時擔任活動總召，用專業回饋社會。

劉浩宇表示，榮獲技職之光是自己求學階段立定要實現的目標，終於完成了，但他強調，一路走來並不輕鬆，不過他不怕累，不管做什麼事情就是全力以赴，比賽時平均每天只睡4小時，注重每一個階段、環節，他要感謝家人、老師、朋友，還有自己，因為自身的堅持，最終才有收穫，劉浩宇也提到：「我沒有放棄，按照計劃，朝自己的目標去做，一步一步去完成。」

劉浩宇(左)表示，榮獲技職之光是自己求學階段立定要實現的目標。(照片/弘光科技大學提供)

劉浩宇透露，自己家境不富裕，求學階段靠著打工、申請學校弘愛築夢助學金精進技術，也到日本實習。為了發揚台灣文化，多次參加國內外比賽時，把從小接觸廟宇的八家將文化，融入到作品中，去年用疫情發想創作，參加「 2021GCA全球創意大賽」，在剪染技術組年度新銳染髮師拿下全球冠軍，拿出事先準備的國旗領獎，希望讓全世界看見台灣，也看見努力不懈的台灣青年。