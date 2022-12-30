夢想淘心室12月30日【創時空】邀請到白天正職在藥局工作，因為追星而開啟斜槓，從事韓國偶像物品代購的Vivian。擁有一頭亮眼粉色頭髮的Vivian在節目中反問主持人自己像甚麼水果，並且洩漏主持人景景其實是標準的外貿協會，究竟主持人會比喻Vivian像甚麼水果呢?

Vivian在大二那年因為自己的興趣，與朋友相約一起到韓國的梨花女子大學學習了三周韓文的語言相關課程，在追星的同時，不知不覺中也增進了自己的語言能力，更助力她開始兼職代購事業， Vivian在節目中表示雖然做代購賺的錢換算成時薪很低，但是因為熱愛所以堅持。

在節目中Vivian也分享了自己的INSTAGRAM，如果對偶像代購或是到韓國語言學校就讀有興趣，都可以線上詢問Vivian，更多更有趣的內容都在節目中，千萬不要錯過。

收聽入口: https://sndn.link/928campus/cshe2K

Vivian INSTAGRAM 連結: https://www.instagram.com/wjsn_airport/