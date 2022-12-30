「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」，以「預‧見」為主題進行徵件，台灣賽區主辦單位中華兩岸文經協會，為了讓更多師生了解賽事內容，規劃多場校園說明會，日前前往樹德科技大學流行設計系分享歷屆籌辦過程，與本屆參賽時要注意的事項。

王雅芬執行長講述金裳獎品牌故事。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

金裳獎執行委員會王雅芬執行長向同學們介紹賽事源起及展望金裳獎未來能躍上國際的心願。分享會中並透過知名偶像劇《你和我的傾城時光》，實地拍攝場景的片段讓學子更快速了解同為設計之都的武漢，與本次賽事合辦單位紅T時尚創意街區企業規模及城市流行時尚產業的現況，鼓勵同學透過參賽，爭取更多曝光與站上國際級舞台展示的機會。

樹德科技大學流行設計系第22屆畢製展演「共振／RESONANCE」於駁二7號碼頭進行動態服裝秀。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

樹德科技大學流行設計系於12月舉辦了第22屆畢製展演「共振／RESONANCE」，共有80名畢業生聯合展出，其中包含了動態作品12組、靜態作品5組及論文9組，為了與產業界接軌，邀請到時尚界的翹楚與專家蒞臨現場評分。藝術總監毛佩華老師表示所有參與的同學在為期一年時間，每一次的努力都是為了讓作品呈現更完美的狀態，畢製展演後希望同學能踴躍參加本屆金裳獎大賽，除了展現出樹德科大學生獨有的熱情與才華之外，也為自己的設計師之路創造更多的機會。

本屆長江盃「金裳獎」服裝設計初賽報名截至明年3月5日。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

本屆長江盃「金裳獎」服裝設計初賽報名截至明年3月5日，本屆賽事除了超過30萬元的高額總獎金，還有優先推薦國際大廠實習等機會，廣邀在學青年積極參與踴躍投稿。欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」:https://www.facebook.com/%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E6%8B%BE%E5%85%89-702404386611990