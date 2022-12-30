東海大學在邁入2023年之際，攜手富邦人壽一同推動「雙河共悅・全齡共好-東大溪與筏子溪愛水環境教育」計畫，結合企業CSR的力量，共同推動大學USR的環境永續專案，產業界與學術界一同守護自然生態。

東海積極關注東大溪與筏子溪流域環境的行動，藉由臺中市政府水利局建置並落實推動環境教育之水文化暨環境教育館，開啟一系列愛水環境教育活動，舉辦包含體驗工作坊、培訓課程、淨溪活動、導覽解說、高齡服務等活動，透過活動提供豐富的科普知識和趣味性十足的體驗，讓參與者更加了解水文化現況，達到環境保育的目標。

富邦人壽為落實永續經營理念與荒野保護協會進行三年河川廢棄物調查，更與東海合作，辦理一系列活動，推廣守護環境的議題。除了號召企業同仁參與外，大學師生、孩童、社區大學、民間團體、在地民眾也都積極參與，同心守護環境，實踐環境永續發展。

一系列活動呼籲大家應同心守護環境，實踐環境永續發展。(照片/東海大學提供)

東海大學研發長林惠真表示，東海與富邦以產學合辦多場導覽解說與培訓課程，透過實地體驗、親身參與，將豐富且專業的生態知識傳遞給參與者，並引領參與者反思自然生態與人們的關係，與此同時達到宣傳、推廣、知識趣味化等目的，落實環境永續教育。

林惠真說，富邦也透過課程分享金融保險知識，讓參與者得以藉由課程瞭解自然生態知識外，也吸取不同領域的專業知識。未來雙方將持續合作辦理多場體驗工作坊向各年齡層推廣環境保育理念，藉由體驗活動深化溪流域與植物相關知識，提升環境永續意識，強化人們與大自然的連結，感受自然生態的多變與魅力。