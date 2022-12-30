當AI遇上工業4.0，能夠擦出什麼樣的火花？義守大學「智慧科技學院」電機工程學系團隊參加「第27屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽」，以「人工智慧之焊道瑕疵檢測」從100多所學校、375組作品中脫穎而出，一舉奪下產學合作組四第一名與獎金4萬元，以及亞洲‧矽谷智慧創新組第二名與獎金5萬元，成果亮眼。

義守大學電機系研究生林尚鋒以「人工智慧之焊道瑕疵檢測」榮獲「全國大專校院資訊應用服務創新競賽」產學合作組四第一名，以及亞洲‧矽谷智慧創新組第二名，成果相當亮眼。(照片/義守大學提供)

獲獎的「人工智慧之焊道瑕疵檢測」作品，是由電機系碩士班研究生林尚鋒所研發，在義守大學老師曾遠威與目前於屏東科技大學擔任老師的校友陳智勇指導下，共同合作的成果。焊接屬於傳統產業，在瑕疵檢測上，由於缺乏標準化檢測流程，所以需高薪聘請專業檢測人員，同時檢測時間也相當耗時，且不易在生產中即時找出瑕疵並進行修復，造成人力與時間成本過高的問題。因此，林尚鋒結合電腦視覺、人工智慧與類神經網路的技術，系統中還包含光源控制的工業相機與焊道瑕疵檢測電腦，可精確判斷瑕疵位置與數量，且可於生產現場即時發現瑕疵並進行修復，有效解決人力與時間問題，獲得業界高度關注。

大學畢業於義守大學電機系的林尚鋒，在求學期間遇到了他的人生導師曾遠威，指導他專題研究，並接觸到嵌入式系統的專業，也慢慢對此領域感興趣，因此留在義守大學攻讀碩士班。林尚鋒表示，本身專業在影像檢測，對於AI的想像難免有點侷限，所以藉此次競賽的過程中與產業接觸與交流，同時和眾多學校的好手同場競技，可以拓展視野，這也讓他收穫良多，更能擅加運用所學對應到產業的需求面，所以很高興能夠為學校爭取榮譽，更感謝學校的栽培與支援，在老師的帶領下透過專業的教研養分，展現出堅強的實力，將所學與更多其他自動化流程整合，讓工業4.0更有效率。

畢業於義守大學電機系的林尚鋒，很感謝他的人生導師曾遠威，開啟他對電機領域的興趣，選擇留在母校繼續攻讀研究所。(照片/義守大學提供)

電機系老師曾遠威表示，義守大學電機系除了提供各種可直接應用於解決業界問題的專業課程外，優秀畢業校友的向心力也很強，時常回到母校分享業界心得，對於學弟妹的提攜更是不遺餘力，再加上多元的產學合作，讓學子在求學期間鏈結產業，畢業時就具備就業即戰力。高雄市打造半導體S廊帶，知名科技大廠紛紛進駐，就業機會大幅提升，也讓義守大學電機系學生，成為重點科技領域中炙手可熱的人才。