新北市111年技藝技能感恩餐會，為鼓勵及肯定獲獎選手及指導老師，市長侯友宜親自出席頒發全國唯一技藝技能350萬獎勵金及2022年獨家新北金手榮譽徽章，同時宣布新北市未來4年技職教育經費將翻倍投入8億，正式全面啟動技職教育國際化。

新北市長侯友宜 (右)贈送每位獲獎師生一枚獨家-2022年新北金手榮譽徽章。(照片/新北教育局提供)

侯友宜表示，新北市從108至111年起創全國之先推動4年4億「贏得未來技職人才」計畫，規劃超過50項全國第一及首創的技職教育政策，未來4年(112至115年)將更全力挹注翻倍經費，以4年8億全面推動技職教育邁向國際化，亦宣示全面擴大金手國際見學，預計規劃美國、日本及澳洲三大路線，其中原本僅全額補助五大類技藝競賽獲得金手獎前三名學生及指導教師出國，本次更擴大補助國際及全國技能競賽青少年及青年組(以新北國高中職在籍學生為主)前三名學生及指導教師，其餘部分補助鼓勵參與，預計達百人赴國外跨域學習及國際產業見學。

新北市今(111)年在技藝技能競賽成績斐然，共奪得10金、5銀、11銅、24個第4名到佳作，43座金手獎及75名優勝，共有168人次獲獎，總得獎數超越歷年成績，技能競賽青少年組金牌數更為全國之冠。

新北技高校充滿佳績，包含農業類淡水商工園藝科獲得2座金手1優勝及團體獎第1名，且連續4年獲得冠軍四連霸。工業類4職種獲得第一名，機器人前六名更包辦5名，其中瑞芳高工在電腦硬體裝修及建築製圖分別獲得金手獎第一名、新北高工更囊括9金8優勝。家事類由樟樹國際實中飾品製作、服裝製作共2金2優勝。商業類穀保家商在文書處理職種連續8年及網頁設計職種連續5年獲得金手獎，新北技職教育推展有成，成績大放異彩。

新北市長侯友宜 (右1)頒發全國唯一技藝技能350萬獎勵金。(照片/新北教育局提供)

獲得電腦修護及建築製圖第一名的瑞芳高工資訊科溫冠華及建築科許至欣表示，有機會出國見習非常期待，希望可以了解其他國家在自己專業領域的樣態，同時也很希望跟其他學校選手可以交流。獲得園藝職種金手獎第1名的淡水商工園藝科潘昱杰亦表示，歷屆學長姐會將部分獎勵金，作為培訓未來選手的經費，覺得這是一種很棒的傳承，能獲得第1名殊榮，是給自己及培訓團隊最大的肯定及鼓勵。

教育局長張明文指出，為鼓勵爭取佳績，首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生。自103學年度創全國之先規劃金手國際見學、首創國際技職領袖人才計畫薦派學生赴美矽谷深化學習、技職校校雙聯學制、全面公立技高國際學校認證等，未來4年將投入翻倍經費全面技職教育國際化，用技職培育世界級頂尖人才。