夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到畢業於表演藝術系，目前在蝦皮經營綜藝談話節目的莊長倫。從小就夢想成為演員的他，認為自己像梅子一樣隨和百搭，與天秤座的特質相似，願意嘗試多種變化，只要頻率相同就會無話不談。

長倫在節目上形容獅子座的弟弟就像榴槤一樣，外表看起來霸氣，個性比較剛硬。他透露兩人小時候就曾經因為要看電視的時間而吵架，最激烈的時候甚至上演互相扯頭髮的情節。雖然自己與弟弟兩人只差3歲，一個學音樂一個學表演，愛好相近，然而直到到現在兩人偶爾還是會小吵架，但也因為有這些吵吵鬧鬧的小故事，就算兩人相處時間比較短，手足感情與默契也依舊存在。

長倫鼓勵聽眾們就算與家人們久久見一次，也要好好安排與家人相聚的時間，剛開始創業的長倫告訴大家「夢不要想，要勇敢去實現這才是夢！」除了在蝦皮上的節目，他自己也嘗試過播客節目，定期更新Youtube頻道影片，有興趣的聽眾想知道更多資訊就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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