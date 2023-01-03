第10屆傑出大陸台商日前頒獎，聖約翰科技大學前身新埔工專電子科66級校友、樺漢科技朱復銓董事長榮獲創新經營獎。樺漢科技是鴻海集團之中最有狼性的公司，朱復銓董事長不僅拚出樺漢千億王國，更因感念母校栽培，積極回饋母校聖約翰科大，參與「入學即就業」計畫，提供符合資格的112學年度入學電機工程系新生4年全額學雜費獎助學金，並規劃一系列培訓專案，讓同學成為樺漢科技所需的人才，入學即就業。

樺漢科技是鴻海集團之中最有狼性的公司，朱復銓董事長拚出樺漢千億王國，事業成就卓越。（照片/葉永乾先生提供）

張文宇校長指出，2014、2015年「亞太區200大最佳中小企業」評比，樺漢科技獲《富比士雜誌》評選為台灣企業第9名。而朱復銓董事長也曾被《哈佛商業評論》評選為「台灣執行長50強」第37強，事業成就卓越，是學弟妹學習仿效的標竿。聖約翰科大董事會於去年12月改組後，身為學校董事的朱復銓更是率先響應「入學即就業」計畫，不但提供名額嘉惠電機系的學弟妹，日理萬機的他更願意撥出時間，陪同母校招生團隊前往高中職說明培訓方案，這是所有新埔校友齊心協力幫助母校轉型的最強後盾代表。

朱復銓董事長感念母校栽培，積極回饋母校，率先響應參與聖約翰科大「入學即就業」計畫。（照片/葉永乾先生提供）

張文宇校長說，樺漢科技是許多畢業生嚮往就業的公司，朱復銓董事長認養電機系學弟妹，若同學願意接受量身訂做的培訓方案，經人資部門審核通過，樺漢科技除提供4年全額學雜費補助之外，也會透過指定的12門專業科目，培訓同學成為樺漢所需要的人才。

朱復銓董事長（右）非常願意提供自己的資源投資及培養學弟妹。左為艾和昌前校長。(照片/聖約翰科大提供)

樺漢科技也會提供機會讓同學至企業實習，認識企業文化。畢業後，若雙方合意，也可以留在樺漢繼續工作，薪水與台清交等大學畢業薪資相同。換句話說，在校友企業的認養支持與培訓下，聖約翰科大的學生幾乎是「入學即就業」，而且是「就好業」，有機會一畢業後就進入上市上櫃公司工作，比其他人擁有更好的起跑點。

朱復銓董事長曾於107年返回母校參與【我的學長姐返校日】講座，以「飲水思源、臨深履薄、居安思危及未雨綢繆」為主題，與學弟妹分享公司經營方法。他表示，他並非出生於富裕的家庭，求學過程中曾經歷過1條白土司分做6天早餐的生活。在困頓環境中，讓他養成堅毅的性格與強大意志力，培養出他務實、務本及奮發上進的精神。讓他在沒有背景、沒有關係、只有專科學歷的狀態下，成為專業經理人，並且成就理想。

朱復銓董事長表示，非常願意提供自己的資源，投資及培養學弟妹，樺漢科技已經提供10-20個工作機會給聖約翰畢業生，學生畢業3-4年後，年收入超過150萬，更有國外見習的機會，希望有能力、有實力的學弟妹好好把握這樣的機會。