教育部青年發展署於華山1914文化創意產業園區中4B舉辦「嘿!黏青人」成果展，邀請26組在地學習性青聚點，42組行動團隊、16組獲選Dream Idea績優點子的Dreamer現場設攤，讓參加民眾了解青年參與社區、在地行動的內涵與精神，看見黏在地方的青年所產生的行動與創生力，並選出21組獲獎團隊。希望藉由競賽及獲獎表揚，鼓勵更多年輕人開創與地方共生共榮的生活契機。

獲金獎的團隊-馬卡道青年小組。(照片/教育部提供)

獲金獎的團隊-去(Khu)海女神龍團隊。(照片/教育部提供)

獲金獎的團隊-懂栗嗨團隊。(照片/教育部提供)

今年Changemaker計畫來自全國各地165組提案，經過審查後共42組團隊脫穎而出，最終選出21組團隊獲獎。其中獲金獎的團隊分別為「馬卡道青年小組」、「去(Khu)海女神龍」及「懂栗嗨」團隊。衣飾是最能彰顯族群認同的方法之一，「馬卡道青年小組」團隊提出「繡徑迷途—馬卡道族繡品文化再現」計畫，團隊以分析馬卡道族服針路紋理，串接耆老記憶的行動尋找自我認同，並從中找回屬於部落自己的文化價值。「去(Khu)海女神龍」團隊所執行的「歐巴桑吉勒—澎湖山海知識記錄與傳承」計畫，以田調梳理澎湖漁村女性世代及離島生活樣貌讓女性長者看見自身傳統技藝價值，具有珍貴的意義。另外「懂栗嗨」團隊所提出的「隨伴過家聊」計畫取自客語「水粄串門子」近音，以客家水粄為載體切入探討苗栗水圳環境議題，並以圖文方式貼近觀者體驗，具有創新性及實驗性。

「馬卡道青年小組」團隊提出「繡徑迷途—馬卡道族繡品文化再現」計畫，團隊以分析馬卡道族服針路紋理，串接耆老記憶的行動尋找自我認同，並從中找回屬於部落自己的文化價值。(照片/教育部提供)

金獎優秀隊伍除了可獲得新臺幣15至20萬元的獎金外，另外也選出5組銀獎、7組銅獎，每組團隊可獲得10至15萬元不等獎金。除此之外，信義房屋─全民社造行動計畫更加碼提供60萬元經費作為獎助青年在地行動的資金，最終選出6個團隊獲獎，分別可獲得新臺幣10萬元，期盼藉由公私部門攜手合作，一起為臺灣的社區發展共同努力。

青年署推動Changemaker計畫鼓勵青年組成團隊，以行動來展現自己對家鄉土地的熱愛，112年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫預計於112年2-3月份辦理徵件，歡迎青年朋友密切關注教育部青年發展署官網（www.yda.gov.tw）及青年社區參與行動2.0官方網頁（https:// www.ydachangemaker.tw），並加入青年署FB粉絲專頁掌握最新消息！