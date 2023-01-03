影壇新星大秀實力，義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系校友李冠賢、鄭毓萱，以作品《我的水鬼爸爸》奪下2022屏東電影節「首獎」及獎金60萬元，同時擔任女主角的校友鄭毓萱在片中精湛演出，更獲得「最佳演員獎」肯定。義守大學影視系打破南部影視沙漠的困境，讓學子經四年淬鍊後，在影視產業中發光發亮。

電影《我的水鬼爸爸》挑戰溫馨靈異題材，描述女主角小琳的爸爸因出海捕魚而不幸喪命，天生有陰陽眼的小琳，無意間在海邊遇見一位尋找女兒下落的水鬼，小琳用東港捕魚人的標配，籬仔卡與裝漁獲的水桶，載著水鬼走遍東港大街小巷，開啟這段奇幻的人鬼尋女記。導演李冠賢帶領團隊歷經一個半月駐地拍攝，片中巧妙的將劇情結合在地漁業特色與風情，透過親情間的情感刻劃，讓觀眾更期待故事的結局。

導演李冠賢帶領團隊歷經一個半月駐地拍攝《我的水鬼爸爸》，以獵奇卻溫馨的作品，幽默恢諧的風格帶出靈異故事，大獲評審青睞。(照片/義守大學提供)

李冠賢表示自己本身情有獨鍾「鬼」的題材，加上攝影師與剪輯師，具備有如「水」一般的彈性卻又蘊藏著堅毅的力量，因此造就出《我的水鬼爸爸》這部獵奇卻溫馨的作品，幽默詼諧的風格帶出靈異故事，大獲評審青睞。李冠賢相當感謝當初栽培他走入影視圈的義守大學，不但在學期間學習到很多的電影知識與拍片技巧，同時學校積極鏈結影視產業資源，讓學生在校園扎根學習並且與業界接軌，這些都是成就未來的養分。

此次榮獲「最佳演員獎」同時也是義守大學影視系校友的鄭毓萱，她聽到獲獎時忍不住哽咽激動，她表示這是第四年拍戲，也是第一次得獎，雖然常常覺得拍戲很累，但一切努力都是值得的。鄭毓萱特別強調，劇組的夥伴們一起從義守大學畢業，還能夠在業界一同創作，並且共享榮耀，這絕對是最感動也最難忘的時刻。鄭毓萱非常感謝義守大學提供多元的學習環境，讓自己在校期間透過課程找到適合自己的路，尤其學校給予舞台與機會讓學生們可以一展長才，這些經驗都是最棒的學習。義守大學不僅培育出新銳導演與演員，更創造出傑出的影視作品，深耕南部影視產業，站上國際。