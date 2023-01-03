為對焦產業所需人才，鼓勵學校以就業銜接為導向，辦理相應的產業人才培育方案，教育部自103年起推動產業學院計畫，透過人才培育專班，協助學生畢業後順利至合作廠商就業，也同步鼓勵師生赴產業實地研究，解決產業問題。鑑於近年全球經濟劇烈變動及供應鏈加速重組，112年起產業學院計畫將納入一般大學培育能量，期解決產業缺工難題，擴大人才培育效益。

產業學院計畫自109年起，除搭配高等教育深耕計畫以整體經費挹注，全面引導學校培養學生跨領域能力及創新創業精神，擴大產學合作效益外，教育部將補助類型調整為雙軌制，辦理模式分為「產業實務人才培育專班」及「精進師生實務職能方案」。

111年度核定通過21件計畫，涵蓋包括光電半導體、資通訊、數位經濟、塑膠橡膠、智慧機械、智慧紡織、鋼鐵金屬、綠能及風電、海洋科技、新農業等重點產業領域，共計137個績優廠商參與培育593名應屆畢業生。

「輪機產業實務人才培育專班」業師操作講解輪機實務。(照片/教育部提供)

特色計畫如國立高雄科技大學「輪機產業實務人才培育專班」，因應國際化航運及離岸風電產業等前瞻產業科技發展的人才需求日增，自109年起，連續3年補助國立高雄科技大學開辦「輪機產業實務人才培育專班」，透過教育部補助設置的「海事工程菁英訓練基地」，融合「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」三大特色，並結合陽明海運、萬海航運及裕民航運等知名上市大廠投入的實務教材及實作場域，共同量身打造海運相關專業領域的研發設計及海事管理人才。

而國立虎尾科技大學「航空維修產業實務人才培育專班」，自109年至111年共同開設的「航空維修產業實務人才培育專班」，透過教育部補助設置的「國際級航太維修類產線環境」，並結合長榮航太提供的訓練場地及飛機維修器材，將教學場域提升至產業作業環境，增進學生專業技術的學習成效，並輔導學生考取航太維修類證照，有效提升專班學生的就業力及提供業界優質且穩定的專業技術人力。

雙軌制中的精進師生實務職能方案，鼓勵技專校院教師帶領學生組成師生團隊，針對各領域產企業營運或技術需求，赴業界進行技術服務或專題研究，提升中小企業技術及研發能量，同時強調師生專業實務能力的精進並回饋系科教學，締造學生、教師、學校、企業四贏願景。111年度共核定通過105件計畫，參與學生計347名，合作機構產業別以製造業、技術服務業及資通訊服務業為主。

為持續鼓勵大專校院透過育才平臺積極與產企業共同評估規劃，並就人才培育或技術合作等需求申請本計畫補助方案，以加強大專端與產業界的鏈結，共同培育產業所需專業技術人才。112年1月4日（星期三）舉辦112年度計畫申請說明會，歡迎大專校院踴躍申請產業學院計畫，相關資訊可洽詢本計畫專案辦公室，電話：(02) 3343-1134。