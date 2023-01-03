112 學年度學科能力測驗將於 112 年 1 月 13 日至 15舉行。報名人數總計為 118,559 人。一般考（分）區考場學校全部於 1 月 12 日下午 2 時至 4 時開放查看試場，無論考生實際應考日程，請於 1 月 12 日下午規定時間內前往考場學校，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。

考試當日，進入考（分）區時須配戴口罩，並攜帶入場識別證及應試有效證件正本。應試有效證件包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；特別提醒，全民健康保險卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生盡快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。考試當日上午 7 時 30 分開始查驗身分入場，提醒考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集。

考試當日為確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，已經於自主填報系統完成填報並安排至居護考（分）區者，考試當日須依「確診（輕症／無症狀）、快篩陽性個案考生通報單」所示至指定之「居護考（分）區」試場應試。往返居住地與居護考（分）區之交通，得以同住親友 1 人以汽、機車接送或搭乘防疫計程車（考生自付車資），避免自行騎腳踏車或步行；當日考試結束後，應立即返回隔離場所。考生於其應試當日零時起才知悉屬確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案，前往原編配之一般考（分）區應試之交通方式，比照居家照護考（分）區考生。

大學博覽會執委會2022資料照片。(照片/大學博覽會執委會提供)

大考中心提醒考生，請隨時關注自身健康狀態，避免至人群聚集處。有關防疫措施，將視疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範調整應變事宜，敬請考生留意本會大考中心網站之相關公告。