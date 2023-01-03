112年寒假即將來到，臺北市教育局於112年2月2日起至2月10日期間，首波推出18門酷課雲寒假外語直播課程，包含英語、法語、德語、西班牙語、日語、韓語、越南語、印尼語等8種外語，並同時攜手美國在台協會（AIT）首度開辦創客暨英文簡報課，相關資訊請上臺北酷課雲平臺（https://cooc.tp.edu.tw/）報名！

本次外語課程教育局特邀請美國僑校教師及外語教學專家擔任授課講師，課程內容包含美國紐約Jericho中小學趙敬軒老師開設「The UN SDGs Project」，讓學生在輕鬆愉快的環境下全美語討論聯合國永續發展目標「SDGs Project」，實踐小小世界公民！另外臺北市幸安國小蘇盈之老師開設「探索世界古文明Ancient History &Civilizations」課程，藉由引導學生運用英文探索兩河文化、古埃及、古羅馬等古文明，拓寬學生視野，欣賞世界之美。臺師大金家絃老師開設「用K-pop和韓劇學習韓國語與韓國文化」，透過K-POP、韓劇連結韓國飲食、服飾的會話，使學生課後朗朗上口說韓語。總計開設8種外國語文主題課程，自即日起至112年1月16日中午12時止開放登錄酷課雲進行線上報名登記，讓酷課雲陪伴每位孩子充實寒假生活，輕鬆學外語！每門課程限40名學生參加，招收對象為全國各縣市及海外僑校之公私立各級學校學生，共有720名錄取名額！為顧及經濟弱勢生學習權益，將會提供10%優先保障名額，兼顧每位孩子的學習權益！

112臺北酷課雲寒假課程一覽表。(照片/臺北市教育局提供)

112臺北酷課雲寒假課程一覽表。(照片/臺北市教育局提供)

第二波高中多元培力課「美國Ready, Set, Design！創客暨英文簡報課程」以聯合國2030永續發展議題出發，帶領高中生運用「原子習慣四法則」，從能源、產業、生活、環境、社會等面向，探討自身於日常生活實踐之行動計畫，並透過繪圖軟體、雷射切割機產出學習成品。該門課程結業學生可獲得臺北市政府教育局與美國在台協會共同認證的結業證書，「元宇宙體驗營」引導高中生操作無人機及水上機器人，體驗時下流行的XR科技。每門課程限30名學生參加，共有60名錄取名額，歡迎全國公私立高中職學生報名參加！

歡迎有興趣的學生鎖定臺北酷課雲（https://cooc.tp.edu.tw/）報名外語線上課程（報名網址：https://reurl.cc/YXm1g0）；高中多元培力課程（報名網址：https://forms.gle/vrwowjt8atWYGaxt9）或加入酷課雲LINE好友（LINE ID：@cooc）提問。讓酷課雲陪伴孩子自主學習，增加外語「聽、說、讀、寫」學習機會，拓展學生創新科技力及接軌國際視野，提升學習興趣，提升自身競爭力！