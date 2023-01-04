夢想淘心室1月4日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請陳麗卿形象管理學院創辦人-陳麗卿老師分享如何透過形象與魅力，打造成功的人生。陳麗卿老師說：「魅力是最好的推薦信」，魅力可以打造與經營嗎？年輕學子與上班族該如何經營自己的形像並在職場中得體的展現魅力？陳麗卿老師在曉宇宙中分享了助力經營自己順風順水的方法。

自比像水蜜桃的陳麗卿老師，她的舒壓的方式竟然是跟樹說話，樹到底教會她什麼呢？她說自己沒有什麼慾望，卻是形象管理領域著作最多的作家，面對每件事情都要求自己做到最好的陳麗卿，在節目中分享一個讓她感動的案例，一位從大學開始就自覺要學習形象管理的學生的故事，這位學生的執著與改變的讓眾人驚艷與動容。

節目中陳麗卿老師表示，小時候一直覺得內在最為重要，可是在形象管理領域這麼多年中，看到很多人，透過形象管理而展現自己內在的想法，讓自己的實力展現出來，並且知道在什麼樣的場合，為了達成什麼樣的目標，應該要穿什麼，說什麼，應該怎麼做？換句話說，就是穿對、說對、做對。「穿對、說對、做對」這三件事會跟著我們一輩子，所以聽眾們一定要學，不管是透過聽節目，看書，或是上課，一定要讓它成為你生命中的助力。

為了讓更多的講師可以到各地把美出去，陳麗卿老師希望每個城市都有一個形象管理顧問，甚至於每一個鄉鎮，每個里、每個鄰，甚至每個家族都有一位形象管理顧問，讓自己成為自己終身的形象顧問，並且有魅力的把美傳遞下去。更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】。

節目收聽入口: https://sndn.link/928campus/JGsxl3