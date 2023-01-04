教育部日前舉行2022年第18屆技職之光頒獎典禮，龍華科技大學機械工程系三年級學生周禹廷，擁有機械加工、CNC車床、CNC銑床、模具－塑膠射出模具、模具－沖壓模具共10張乙、丙級證照，榮獲今年技職之光「技職傑出獎」─證照達人殊榮，顯見其扎實的實作能力，系上師生都為他慶賀與驕傲。

為表揚優秀技職學子，鼓勵更多師生踴躍參加國際性競賽與取得專業證照，爭取榮譽，教育部自2005年起每年舉辦「技職之光頒獎典禮」，被譽為技職校院的奧斯卡獎。今年從眾多列名技職風雲榜學生中遴選出42組、58名技職生，均為專業領域有卓越表現的優秀學子。

周禹廷擁有10張乙、丙級證照，證照達人實至名歸。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大機械系學生周禹廷獲獎後表示，就讀木柵高工的期間經師長啟蒙，慢慢接觸機械領域，於上課過程中發掘自己的興趣，也參加了許多技能競賽，學習更多專業知識並增長經驗，很感謝在學習過程中給予幫助的師長，指導並傳授專業知識和做事態度，更在他遇到阻礙困難時，持續給予關懷、鼓勵和支持。

周禹廷擁有的10張證照，包含機械加工、CNC車床、CNC銑床、模具－塑膠射出模具、模具－沖壓模具等5張乙級證照；丙級證照則有機械加工、車床、銑床、模具、機器人工程師/初階(實務)等5張，其中有4張乙級、2張丙級證照都是在龍華科大機械系就讀時獲得，證照達人實至名歸。

周禹廷說，每張證照所要學習的專業不同，不論學科、機具操作及操作工法都需要去熟練，同時更要從中養成職場安全態度；考照歷程一路走來，非常感謝高中母校木柵高工模具科及龍華科大機械系指導老師鄧翔明等師長的教導栽培；他認為證照達人不是終點，而是一個中繼點，目前除了朝向第6張乙級證照努力外，同時積極準備第53屆全國技能競賽－機器人項目，期許再次獲得佳績，為校爭光。

機械系主任陳詩豐表示，該系聚焦培育智慧製造精密機械人才，不論五軸、三軸到車銑複合加工，都擁有學有專精、產業實務經驗的卓越師資，108年工具機更新計畫更獲得教育部3000多萬元補助，為全國私立科大最高補助金額，充分印證政府主管機關對機械系辦學的高度肯定。

周禹廷向潘部長介紹證照與考照歷程。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大校長葛自祥特別恭喜周禹廷的優異表現及指導老師辛勞。他指出，學校秉持「務實、卓越、創新」核心價值，多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學；葛校長並引用第18屆技職之光的格言來勉勵龍華學子－「努力做到最好，下一個技職之光就是你/妳」，更歡迎高中職學校、家長們放心把孩子交給龍華科大，讓學校為社會培育出更多優秀人才。