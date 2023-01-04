美國知名冰品「哈根達斯（Haagen-Daz）」在台業績驚人，以生產乳品聞名的東海大學，看準國內超過50億的冰品市場，今（4日）與台中連鎖溫體牛火鍋「溫十八」餐廳簽訂產學合作，將以東海大學手工乳品冰品的優質品質，計畫聯手切入台灣冰品與餐飲市場。對東海來說，不僅將優質產品導入市場，更期望能以高品質的冰品創造龐大營收來面對少子化的衝擊。

東海大學校長張國恩(右)與與溫十八創辦人暨董事長陳冠志(前左)簽訂產學合作，結合在地品牌與優勢共創雙贏。(照片/東海大學提供)

冰品甜品化的趨勢下，國內冰品市場推陳出新，市場營收更是屢創新高，根據尼爾森統計，台灣冰品市場規模已超過新台幣50億元，然而在哈根達斯、GODIVA、Lotte、雪印等美、日、韓品牌的夾殺下，光是哈根達斯一個品牌營收就超過20億，台灣市面上高品質、高價位的冰品品牌幾乎都是海外品牌。在分析這股商機後，東海大學決定以東海優質鮮乳作為加入冰品市場的優勢，初期將以手工製作的純牛乳冰棒和純牛乳冰淇淋搶攻市場，在品質至上的優勢下，導入東海Old is New的物美價廉冰品震撼市場。

東海大學校長張國恩(右)與溫十八創辦人暨董事長陳冠志簽訂產學合作。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩今（4日）與東海大學副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌、溫十八餐飲有限公司創辦人暨董事長陳冠志正式簽署合作。詹家昌表示，這是東海牛乳加工廠首次與餐飲業者合作，溫十八為國內頂級牛肉火鍋業者，向來以優質產品著稱，多年經營也以信譽打開知名度，經過評估後，東海決定攜手合作，也是首次與餐飲業者共同將手工冰淇淋、冰棒導入市場，未來將有機會瓜分被歐美品牌占據的餐飲冰品市場。

校長張國恩指出，台灣冰品市場競爭激烈，各大品牌不斷推陳出新，國外優質冰品更是大行其道，可以看出國人對高品質產品的需求，東海大學擁有牧場與優質的乳源，目前也生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，在國人對品質與口感的要求下，東海鮮乳以及價格相當優惠的冰淇淋一直獲得消費者青睞，校內的乳品小棧經常供不應求。此次與校外廠商進行產學合作，是在仔細評估後做出的決定，未來若市場反應良好，將有機會再擴大生產線，進軍國內各大通路。

東海大學校長張國恩(前右)與溫十八創辦人暨董事長陳冠志(前左)簽訂產學合作。(後排右起為東海大學副校長劉正、副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌、溫十八總經理蕭淑惠) (照片/東海大學提供)

溫十八董事長陳冠志表示，兩個在地品牌的結合將是一大亮點，一般來說品用火鍋後，通常都會搭配冰品作為飯後甜點，溫十八追求高品質，導入東海牛乳冰淇淋與牛乳冰棒搭配牛肉火鍋，相信可以滿足消費者的美味需求。未來透過產學合作，計畫將東海冰品行銷到更多的餐飲業，或許東海冰品未來有機會取代哈根達斯成為餐飲業者採用的主流品牌。校長張國恩說，面對少子化，東海大學正積極進行資產活化，東海牛乳加工廠透過此次的合作，將開啟東海大學冰品進軍市場的一個契機，若能產生龐大收益，未來將能幫助東海大學創造更多營收，降低因少子化學費收入短少的壓力，減少少子化帶來的衝擊。