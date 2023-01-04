「勇於探索，運用科學，可以創造無限可能！」畢業於新埔工專電機科的楊登嵙，目前經營名門易理國際股份有限公司及名辰生物科技股份有限公司，並擔任董事長職務，是知名的神學命理大師，也是聖約翰科技大學111年度傑出校友。日前應邀返回母校進行「職涯規劃」專題演講，與學弟妹分享他如何跨足電機、房仲、命理風水及生物科技等領域。豐富精彩的斜槓人生與創業歷程，是學弟妹學習的標竿與楷模。

張文宇校長致詞時表示，楊登嵙董事長是他民國77年初次在新埔工專電機科任教時的第一屆學生，兩人關係深厚，師生情誼長達34年。當年的楊登嵙董事長雖然沉默寡言，但是很有理想與想法。人家說：「名師出高徒」，他雖然不是名師，但很驕傲能有這樣的高徒。尤其是楊登嵙斜槓、斜槓、再斜槓的精彩人生，實在是學弟妹職涯規劃最好的學習對象與榜樣。

楊登嵙董事長應邀返回母校進行「職涯規劃」專題演講，與學弟妹分享他豐富精彩的斜槓人生與創業歷程。(照片/聖約翰科技大學提供)

楊登嵙董事長說，81年當兵退伍後想做自動控制，由於自己內向怕生，為了增強應對進退及人際關係，他跑去太平洋房屋仲介公司工作，訓練自己拜訪陌生客戶的溝通能力，同時也考取水匠、甲級電匠及電氣技師等專業證照。82年與同事創立台中市第一家力霸房屋加盟店，增加陽宅鑑勘實務。84年創立名門命學研習中心，92年創立社團法人台中市名門命裡教育協會，結合社區民眾，推廣老祖宗智慧，學員迄今已近萬人。

知名神學命理大師楊登嵙董事長是聖約翰科大111年度傑出校友，於2022校友年會上接受公開頒獎表揚。(照片/聖約翰科技大學提供)

由於親戚做命理，使他從小就啟發學習命理及地理風水的興趣。唸了電機專業之後，楊登嵙董事長以「智慧科技」為核心，將AI人工智慧融入地理風水，變成舒適、便利及安全的智慧宅，亦將大數據帶入八字、命理及養生，增加準確度、實用性與科學化。此外，也積極將中國文化拓展至國際舞台，包括：GSK英國葛蘭素史克藥廠、AXA法國安盛集團、AIG美國國際集團、中國銀鷺集團及新加坡新展銀行…等等都是他的客戶。讓他的公司一躍成為專業規劃居家、企業財團地理風水及諮詢的國際化公司，幾乎每週都會接受媒體採訪，是活躍於螢光幕上的知名命理大師。

喜歡喝咖啡的他，萌生將嗜好變成商品的想法，雖然家裡沒有咖啡園，但他仍一頭栽入麝香貓咖啡研發市場。與中興大學楊秋忠副校長的實驗室進行產學合作，將昂貴的印尼野生麝香貓咖啡，成功生物科技化生產，不但調配出黃金比例、獲得發明專利，且通過咖啡國際鑑定單位評鑑，5年勇奪麝香貓咖啡世界最高分，而且是歷史最高分。將麝香貓咖啡變得更衛生、美味、安全，成功行銷美國、日本及中國大陸。

張文宇校長（左）頒發感謝狀給楊登嵙董事長（右），感謝其蒞臨演講，嘉惠學弟妹。(照片/聖約翰科技大學提供)

楊登嵙董事長說，聖約翰科大校友總會有很多傑出優秀的學長、學姊值得學習，有近60位校友是上市櫃公司執行長，校友後盾堅強，是學弟妹就業、創業的人脈資源。建議學弟妹要多充實學習新知，整合現有專業及資源，妥善運用校友會無形的人脈資產，發揮1+1大於2的效果。創造無限可能，才能讓未來職涯之路更寬廣，期盼所有校友均能以身為「新埔人」及「聖約翰人」為榮。