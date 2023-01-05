112年全國大專校院校長會議由教育部、國家科學及技術委員會（簡稱國科會）指導私立大學校院協進會主辦、義守大學承辦，5、6日一連二天在高雄的義守大學舉行，以「前瞻未來 創新高教」為主題，齊聚全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構臺灣高教教育新願景。

面對國內外各種高教環境的挑戰與衝擊，教育部積極與大學、師生及社會對話，5日上午教育部長潘文忠以「面對挑戰‧前瞻未來-創新實踐臺灣高教願景」為主軸，因應所面臨各種挑戰與衝擊，提出6個策略來實踐臺灣高教3個願景，包括持續挹注資源協助大學提升動能、即時調適法規協助大學創新突破、透過部會合作協助大學鏈結產業與國際、建構靈活彈性的學習環境、體現承擔互信的社會責任、及發展開放多元的國際校園等6個策略，期待與大學能攜手共育全方位專業人才，讓永續與社會責任深植校園，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。

另一專題演講則由行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠針對「臺灣2035科技布局」，說明我國產業創新及科研人才培育策略。下午時段接續由五大協進會安排專家學者就「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」及「未來大學數位新生態與永續發展」等主題分享相關經驗及可行作法，最後進行分組討論，聚焦師資質量彈性調整、高教校務發展特色、校際合作、數位學習新模式、校務數據分析策略與高教社會責任等議題，透過與會校長的交流與集思廣益，提出相關問題的解決方法。

6日上午安排國立中央大學校長周景揚及國立臺北科技大學副校長楊士萱、國立臺南藝術大學校長詹景裕及龍華科技大學校長葛自祥分別就推動雙語師資增能、未來教室新圖像的經驗進行分享，最後由協進會與教育部主持綜合座談，針對本次會議結論及共識作出回應與總結，以作為未來高教議題措施參考，期待再創臺灣高等教育新風貌。