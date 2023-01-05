每年農曆春節，臺北育達高中餐飲管理科均會與老五老基金會合作，由該校師傅團隊帶領優秀選手，參與老五老基金會舉辦的「擁抱獨老、愛不打烊」義煮活動。今年眾人同樣齊心特製新鮮美味年菜贈予獨居長者，以實際投身公益之方式，喚醒同學重視長輩們的真正需求，並給予暖心的關懷，同時藉由參加製餐活動，讓每位學生有機會可以發揮專業，累積實務經驗，讓這個家家戶戶慶團圓的時刻，更有意義。

育達高中餐飲管理科已連續六年為老五老基金會雙北地區的獨老製作年菜，而為了能夠更加能貼近長者們的飲食習慣與喜好，近期亦特別舉辦年菜試吃活動，邀請單身獨居的阿春爺爺來到學校，擔任本次活動的試吃專員，享用由餐飲管理科中餐廚藝團隊精心烹製的年菜，眾人一起開心圍爐，提前感受過年的氣氛。

育達高中餐飲管理科已連續六年為老五老基金會雙北地區的獨老製作年菜。(照片/育達高中提供)

本次年夜飯菜式共五菜一飯一湯，菜餚內容包括三色蛋拼油雞腿、三鮮菇蒸海鱸魚、香菇白菜獅子頭、碧綠芋香燜子排、金銀蘿蔔扣什錦、八寶養生粽葉飯、金線蓮燉烏雞湯。餐飲管理科周振文師傅表示，本次菜單設計特別考量到長者的咀嚼能力，在製作上將食材切成適合入口之大小，同時著重營養均衡且無負擔，希望大家均能吃得安心又健康。實際詢問阿春爺爺最喜歡哪一道料理，他也打趣的表示：「每一道都好吃！」

受邀的阿春爺爺表示，每一道菜都相當美味。(照片/育達高中提供)

已連續三年參加「擁抱獨老、愛不打烊」年菜義煮活動的學生林冠宇分享：「看到爺爺一口接一口，開心吃著自己做的菜，是最大的成就感」，對於可以用自己的專長，帶給長輩幸福，是他持續擔任年菜志工的動力。而同樣熱心公益的學生柯致均也說：「因為只要看到弱勢長輩吃得開心，會覺得自己的才能能夠幫助到別人，就很有成就感！」