善用語文表達，奠基全球溝通力，是臺南五大教育願景之一。南市師生參加111年全國語文競賽，總計有36位榮獲特優、93位優等及34位甲等，得獎率超過九成五。教育局於112年1月4日在歸仁國小舉辦頒獎典禮，由副局長吳國珉代表市長黃偉哲表揚代表隊選手及教師。

臺南市長黃偉哲表示，恭喜這163位得獎師生，也感謝指導老師持續耕耘培育基層選手，齊心為語文教育努力，傳承語文傳達與演繹之美。像是競賽員周宗翰自國小開始練閩南語字音字形項目，受指導老師兼南市代表隊集訓馮勝雄講師鼓勵，分別於103年國小組、105年國中組、107年高中組獲特優，更於大學持續報名社會組，並在111年獲取閩南語字音字形社會組特優，難能可貴。

教育局副局長吳國珉表示，臺南首創全國建置的布可小星球、布可星球閱讀平台，及原住民族教育資源中心多年深耕原住民族語教學，讓字音字形及原住民族語等競賽項目，成為臺南的優勢項目。靜態文場項目部分共14位獲得特優，其中字音字形項目即占11位(國語共5位、閩南語共6位)、寫字2位、作文1位；動態項目部分共15位獲得特優，其中演說項目有3位(國語1位、閩南語2位、)，朗讀有12位(客語3位、原住民族語9位)。

字音字形及原住民族語等競賽為臺南的優勢項目。(照片/臺南市教育局提供)

值得一提的是，今年新增試辦本土語讀者劇場團體賽項目，結合朗讀表演及現場即席問答，考驗競賽員的團隊合作、臨場發揮及對母語的熟稔度，難度極高，有偏鄉的鹽水區文昌國小、白河國中、土城高中代表南市參加閩南語項目，新市國小更獲得客家語項目國小組特優，顯見平日語文教育扎根有成。

教育局表示，全國語文競賽項目繁多，包含國、閩、客、原住民族語(朗讀、演說)、國、閩、客(字音字形)、作文、寫字等項目，在歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，選出本市代表隊選手計170人，為支持師生爭取佳績，教育局於選拔出代表隊後即安排為期8週集訓，獲獎為平時努力與賽前集訓的成果。