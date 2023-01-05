為打造最佳跨國EMBA課程，東海大學EMBA將攜手亞洲頂尖學府之一的新加坡國立大學EMBA，共同打造全台最頂尖的EMBA跨國課程。近期新加坡前國會議員楊木光博士、新加坡EMBA課程組主任向靜教授與東海大學EMBA許恩得主任等人進行交流座談，許恩得指出，未來東海EMBA在與新加坡國立大學EMBA的緊密合作之下，將能進一步培育具有跨國經驗的國際商業菁英。

東海大學EMBA與擁有亞洲最佳EMBA封號的新加坡國立大學EBMA 相似，在整體理論與模塊教學有異曲同工之妙，因此吸引新加坡前國會議員楊木光博士、新加坡EMBA課程組主任向靜教授前來東海交流。東海大學則由EMBA主任許恩得、EMBA副主任唐運佳、公關室主任黃兆璽進行接待，並邀請管理學院GMBA主任傅郁芬、國貿系主任謝俊魁、會計系主任許書偉、資管系主任林正偉等人一同以座談會形式，討論管理學院系所與新加坡國立大學未來的合作項目。

12月19號在東海大學管學院所舉辦的雙邊論壇。(照片/東海大學提供)

東海EMBA主任許恩得表示，兩校EMBA的課程理念十分契合，例如日前新加坡國立大學推出的微學分課程，一學分上12個小時，與東海大學EMBA目前推出Buffet式的整體理論模塊教學有許多地方相似，此次新加坡國立大學來訪，將對東海EMBA注入更多跨國合作的資源，未來也將邀請到楊木光博士前來東海EMBA開課或講座。

許恩得指出，台灣中部的企業其實有許多的世界隱形冠軍，東海EMBA精準教學的設計，就是在協助中部企業逐步在世界舞台嶄露頭角，未來兩校之間的EMBA及商管學院合作議題，將有更多元的管道及計畫，未來將計畫安排東海EMBA企業菁英二代將赴新加坡行參訪交流，進行深度的學術研討及實地經營管理交流，強化跨國跨之校際合作。

新加坡國會議員楊木光博士與東海大學EMBA許恩得博士合影。(照片/東海大學提供)

新加坡國立大學參訪團在路思義教堂前合影。(照片/東海大學提供)

新加坡前國會議員楊木光則表示，未來將強化與東海大學各式的學術合作與交流，同時指出，新加坡教育部也正努力推動經濟、社會面關於永續發展的終身學習，可在短時間內朝此目標連結東南亞各國華人企業促進各方面的合作交流。新國大台灣校友會秘書長孫迺先也說，東海大學EMBA除了「精準教學」外，若進一步「精準連結」國內外各大學EMBA校友及學生，相信定能做出更好的生態連結，他認為東海透過與新加坡國立大學的攜手合作，將能共同打造最佳的國際化課程，共創雙贏局面。