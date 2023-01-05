嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生繼「HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」囊括金銀銅等共13獎項之後，再次豐收「中華盃全國美容美髮美儀技能競賽」3金、5銀、3銅7優等，與「國際文創盃國際技能競賽」2金、4銀、1銅的佳績，兩場賽事共25獎項，多達38人獲獎，帶著2022年的豐碩成績，展望2023更上層樓。

「中華盃全國美容美髮美儀技能競賽」集結國內近四百多名優秀選手參加，在粧品系林美惠老師指導下，許雅淳、吳沛蓁、莊一心、李佳縈、吳怡君、郭品瑄、蕭文涵、李宜庭、陳姵蓉、黃宜溱等十位同學，勇奪包含3金5銀3銅7優等18獎項的好成績。獲得冠軍的陳姵蓉說，感謝美惠老師鼓勵及傳授專業技巧，在大一就拿到人生第一座獎盃，不僅提升新視野，也更明確知道選擇嘉藥粧品系是正確的決定。

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系於賽事中奪取金銀銅好成績。(照片/嘉南藥理大學提供)

「國際文創盃國際技能競賽」一百多個競賽項目中，比實力也比創意，參賽學生不只需要優良的技術，更需要穩定的臨場反應與信心，粧品系徐又非老師指導的王婷榆、歐陽羽倢、張䓡彣、李安莉、劉筠坊、楊依庭、王畇茲等7位同學，從報名參加比賽起即不斷地自發性反覆練習，終在大專校院組當中脫穎而出，取得2金4銀1銅的佳績。

林美惠老師表示，藉由參加競賽不斷的反覆練習，可看得出同學已超越了原來的自己，透觀摩其他參賽者的作品也可增進學生美學視野高度，啟發更多的創意及靈感。徐又非老師強調，人才培養必須透過經驗累積與視野拓展，抱持著學習的態度欣賞他人優點，進而提升自己，才能終有所成。

嘉藥粧品系教師團隊培訓學生參賽不遺餘力，並擁有充沛的化粧品相關學習資源，鼓勵學生參加國內外競賽，提升自我專業能力、培養職場競爭力。(照片/嘉南藥理大學提供)

該校粧品系主任梁家華表示，美容美粧產業許多重要賽事都在年底舉辦，是優秀選手一展長才的絕佳時機，為幫助同學累積經驗及建立自信心，嘉藥粧品系教師團隊培訓學生參賽不遺餘力，並擁有充沛的化粧品相關學習資源，鼓勵學生參加國內外競賽，提升自我專業能力、培養職場競爭力，期望每個同學在畢業前都具備知識及技術，成為專業自信具競爭力的美粧達人。