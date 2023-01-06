夢想淘心室1月6日【創時空】邀請到中華職棒中信兄弟的中繼王牌投手官大元，節目中官大元分享自己如何一步一步踏入職棒的過程。官大元：「雖然你沒辦法選擇你的身世，但是未來的路是你自己選擇的」，如何逆轉人生，讓官大元來告訴你。

自比像土芭樂的棒球選手官大元提到，從小一心想打棒球的他，自己成長的經歷一開始很澀很苦，與母親相依為命。(攝/劉于瑄)

自比像土芭樂的棒球選手官大元提到，從小一心想打棒球的他，自己成長的經歷一開始很澀很苦，與母親相依為命，從看著別人穿上中華隊代表隊的制服代表台灣去比賽，到自己進入中華隊代表隊，一路走到今日才漸漸的慢慢的嚐到後面的甘甜。然而他的人生總是不斷的挑戰，他又遇到職棒中人生的一個大挫折，差點讓他結束職棒人生。

官大元長時間參與偏鄉活動帶孩童活動。(提供/官大元)

好強的官大元在節目中提到，小時候打球時，曾經待過沒有教練的棒球隊或是單純打社團的球隊，這些都不會讓他很挫折，最讓他難過的是單親家庭的他，媽媽起初並不支持他去打球，究竟官大元是如何突破重重難關，進入職棒並拿到人生只有一次的新人王呢?

偏鄉活動時與孩童分享自身經驗。(提供/官大元)

官大元透過節目與正在打棒球的青年喊話，打棒球的同時，也要把握還是學生的時期，多多讀書學習更多知識充實自己。

節目收聽入口:https://sndn.link/928campus/QETU9u