台北經營管理研究院與中國文化大學社會科學院共同主辦：疫情後當前台商的挑戰與對策座談會。從兩岸經貿發展潛力角度深入分析，並對台商在疫情後環境演化的危機與商機進行前瞻佈局與策略發展趨勢進行研討。5日邀請十多位學者專家與資深台商成功企業家與會，深入探討「疫情後當前台商的挑戰與對策」？

疫情後當前台商的挑戰與對策座談，邀請十多位學者專家與資深台商成功企業家與會。(照片/環球國際文創公司簡廷在提供)

座談會由台管院陳明璋院長主持，邀請諾霸精密機械（上海）公司曾鴻錬董事長及澳門台商聯誼會、環球國際文創公司、豪門文化科技創意公司簡廷在董事長等多人一起討論台商未來的挑戰與對策。陳明璋博士表示：台商對中國大陸角色認知的變化，改變環境創機運，唯有贏家能存活，沒有辛苦哪來幸福，耐得住寂寞者贏，未來的競爭優勢需超越常規的思維，學習老子的智慧與大家分享與勉勵。

曾鴻錬博士則分析2023正在改變的中國，人民幣時代悄然到來與國際貨幣格局新時代，因為國際分工格局和世界經濟秩序正在發生變化，中國未來發展預測ABC高科技引領轉型，2035中國標準將從國際標準的跟隨者變為國際標準的制定者。2060雙碳目標、2030完成碳達峰，並於2060完成碳中和，等ESG築夢未來。

環球國際文創公司簡廷在董事長從傳統產業加速升級與創造未來的時勢經濟動脈分析築夢商機。(照片/環球國際文創公司簡廷在提供)

有迪士尼築夢推手，環球國際文創公司簡廷在董事長分享疫情後當前台商的挑戰與對策，從傳統產業加速升級與創造未來的時勢經濟動脈分析築夢商機！簡廷在表示過去1990年因大陸有勞動力資源等紅利引流台商，經歷二十年後，台商面臨勞力高漲，環境規範等級提升，原物料等成本高漲，又面臨中美貿易摩擦稅率成本影響出口競爭力。此外，疫情纏繞三年多，台商需因應當地政府推動高端經濟工改功等轉型，因此台商需在傳統加速升級與創造未來兩邊選擇。傳產升級台啇中小型製造業面對的挑戰、政策、組織、困境、升級轉型皆是必須克服的重要課題以及五大因應對策、振興內需型企業活力、強化外銷型企業競爭力、加大創新研發經費的投入力度、擴大國際市場空間、設立企業成長支援，與數位轉型、循環與永續轉型、世代傳承、創新創值等升級轉型。

企業因必須針對後疫時代面臨的挑戰以及邁向2050全球淨零限時賽皆須提供解方，反而為企業創造未來更大的商機。簡廷在因此集結多位台商創辦環球國際文創公司，發展無煙囪經濟產業，打造首創台灣ESG未來城，實踐綠能永續的E化生活創意文化園區，創造智慧之都新生活、優化產業經濟升級轉型，改變生活習慣，提升生活文化品質，創建健康樂活生命價值。