112年國中教育會考訂於5月20、21日舉行，各考區簡章自112年1月6日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，也可以透過國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）連結進入，各考區試務會並將販售紙本簡章。教育部提醒，考生務必留意試務期程，以免影響應試。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部表示，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校於112年3月9至11日集體報名。個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，於112年3月6日9時至3月8日17時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於112年3月9至11日止，將報名資料親送至考區試務會完成報名，今年首次以健保卡取代戶口名簿，可與國民身分證擇一，作為個別報名考生應備資料之一。4月14日寄發准考證，6月9日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

112年的考試日程，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。其中，英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8:20開始。考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。

本年度由新北市立樹林高中擔任新北考區主辦學校，負責綜理相關會考試務規劃工作，新北市教育局今日同步呼籲考生把握報名辦法與期程。