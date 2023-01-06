為推廣大專校院及高中職學生對資通安全的認知，由行政院資通安全處主辦「111年資安影片」競賽活動，藉由學生創意結合資安時事，創造出生動活潑的影片，向大眾宣導在日常生活中各項資通安全的重要性。日前徵選結果揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系上梁朝棟老師指導下，從參賽一百多部影片中獲得優選獎佳績，表現值得肯定。

今年度徵選主題是「疫情時代資安防護」，自全球受新冠疫情影響，防疫要求維持社交距離，世人的食衣住行等生活型態逐漸轉向線上及遠距化。科技帶給民眾便利，透過即時通訊、視訊及網路服務，提升了民眾對視訊通信與雲端服務的依賴，而資安風險亦隨之升高，無論是網路購物產生的個資洩漏，或是因遠距工作或學習，未注意下載惡意軟體或勒索軟體，皆會造成巨大損害。期望藉由本競賽主題徵件，喚醒民眾於疫情時代下，也需要加強重視資安防護。

龍華科大文創系得獎作品，是由學生張紋婷、徐筱涵、劉正偉、高毓雯及呂沂蔓共同創作的《剪譜債》。該片描述男主角阿志想透過揪團買便宜口罩，並買低賣高賺價差，沒想到遭到詐騙收不到貨品。指導老師梁朝棟表示，該影片製作嚴謹，剪輯流暢，劇情曲折有趣，故事伏筆精采，有效達到向社會大眾宣導資訊安全重要性的效果，獲得「優選獎」實至名歸。

龍華科大文創系獲獎學生團隊與系主任黃苾芬(右)，指導老師梁朝棟(左)開心合影。(照片/龍華科技大學提供)

文創系主任黃苾芬指出，龍華科大秉持務實致用、學用合一的精神辦學，長期以來大力支持學子參與各項競賽，促使同學們將源源不絕的創作能量及創新想法，結合數位影音，以實質影片呈現於觀眾眼前，獲獎不單是學生創意被評審認可的最佳證明，更充分展現學校辦學成果。

黃苾芬主任強調，這次系上學生能從參賽一百多部影片中獲得優選獎佳績，顯示所學非常扎實，更有助提升未來就業競爭力。期許文創系學生盡情發揮所長，累積雄厚實力，與產業無縫接軌，未來能在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位的數位影音專業人才。