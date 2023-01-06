2023企業最愛大學問卷調查結果今（1/6）日公布，東海大學大幅躍進7個名次，位居中南部私校第一。值得一提的是排名串升的東海大學是以長期推動博雅教育強化自主學習，並透過體驗教育與動手做的多元學習方式，培育文理兼備的學生，獲得企業界一致認同。

東海大學於2022考選部公布大學畢業生，畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大之學校，另外在高普考總錄取人數亦為全台私校第三。(照片/東海大學提供)

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」，在「私立大學排行」項目中，東海大學成績卓越，不僅大幅進步7個名次，躍居全國第三名，名次更為中南部私校第一。東海大學指出，受到少子化影響，不少學校面臨招生困難，多數大專院校力求轉型，積極發展特色教學接軌職場，根據調查指出，企業5大用人指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力，這些都與東海大學重視學生學習與就業發展的指標有關。

「2023企業最愛大學問卷調查」，在「私立大學排行」項目中，東海大學躍居全國第三名，名次更為中南部私校第一。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，以永續為發展目標的東海大學，2022年以「東海大學未來大學」為軸心，落實以學生為主的目標學習導向、推動行政革新、課程翻轉的開放式大學等政策，並提出博雅教育4.0計畫，落實教育翻轉未來，以強化自主學習探索博雅教育的本心，提供學習鷹架，榮譽鼓勵，良師益友共同學習相互扶持；同時強調永續，培育眾多具備豐厚文理兼備的學生，大幅提升產業界對東海畢業生的好感度。

張校長指出，東海大學相當重視學生就業，於2022考選部公布大學畢業生，畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大之學校，東海大學名列全台前十、私校第三，與台大、政大、師大等頂尖大學齊名上榜。除了在行政類科錄取表現亮眼，另外在高普考總錄取人數亦為全台私校第三。

EMBA推出大師雲集的 buffet式課程，並將與新加坡國立大學EMBA推動跨國合作計畫。(照片/東海大學提供)

此外，東海大學四周圍擁有中部科學園區、中部精密科學園區、台中工業園區，學校擁有與產業連結的絕佳條件與優勢，目前已推出AI智慧製造、韌性設計、淨零碳排等亮點課程，更與Google、中華電信等知名企業合作開設雲端學習課程和跨域微學程，EMBA則推出大師雲集的 buffet式創新課程，並與新加坡國立大學EMBA推動跨國合作計畫。

東海以深厚的博雅底蘊，培育學生「人文思考為底蘊」、「科技創新為方法」、「環境永續為目的」的未來公民素養與知能。張國恩校長表示，學校鼓勵學生多元嘗試，並培養跨域專長，另以學院為基礎推動職涯輔導，開設職輔相關課程和跨域實習，協助學生在大學四年學習歷程的各階段中，完成自我定向並及早完備職涯和接軌業界所需之戰力。