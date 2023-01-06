好萊塢知名電影特效公司「數字王國（Digital Domain）」謝安執行長偕同業務發展白法堯副總裁，於昨（1/5）日上午10時造訪聖約翰科技大學。謝安等一行除參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心（約史中心）外，還特別參觀多媒體設計系特色實驗室，並與師生深度互動；參訪期間，謝安允諾雙方將簽訂合作備忘錄，數字王國台灣分公司將每年提供5個實習名額給聖約翰科大優秀的同學，實習期間可以接受業師指導專精技術、實習津貼及各項保險一應俱全，如果表現優異，更有優先轉任正職員工之機會。

謝安執行長（左二）參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心（約史中心），由黃守靜主任（左一）導覽解說上海約大的傑出校友。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大陳國雄研發長指出，數字王國是視覺效果、後期製作和虛擬技術的先鋒，事業版圖橫跨美國、加拿大、中國及印度等4個國家，電影《鐵達尼號》、《變形金剛》、《明天過後》、《一級玩家》及《復仇者聯盟》系列的許多精采畫面，都出自於該團隊之手，是世界級的頂尖公司；此次來訪，謝安將數字王國的事業連結到聖約翰科大，這是學校的榮幸，也是學生的福氣。

多媒體設計系提供設備及空間讓同學展示專題作品，謝安執行長（左）仔細欣賞學生的作品。(照片/聖約翰科技大學提供)

陳國雄研發長說，學校希望以產學合作、業師協同教學及學生實習等項目，與數字王國攜手合作。包括：深入理解成為數字王國夢幻實習生的條件，促成學生實習圓夢；未來在專業選修課程融入數字王國在台發展所需的知識與技能，並提供業師協同教學…等，讓學生預先熟悉視覺特效、虛擬實境、電影創作、互動開發等領域及相關產業應用，打開學生的視野，擁有投入多媒體設計科技職場的即戰力。

多媒體設計系的穿戴式動作捕捉系統，可以精準捕捉人體動作細節，提供學生製作視覺特效運用。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大與數字王國將盡快擬定具體合作內容，擇期正式簽訂合作備忘錄。謝安執行長表示，數字王國全力發展視覺特效、VR、虛擬人以及知識產權（IP）4大業務，工作團隊非常需要新血加入。他願意每年提供5個實習生名額給聖約翰科大優秀的同學，表現優異的實習生不但可以優先轉任正職，服務滿1年的員工，還有機會在全球10個城市之間輪調；此外，數字王國也將捐贈一套先進的虛擬實境設備給聖約翰科大，充實學校VR教學軟硬體資源。雙方攜手合作，共創互惠多贏新契機。