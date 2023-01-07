新北市教育局與亞東科技大學自107年起合辦「USR大學社會責任計畫」，並於去年規劃8梯次國中生暑期營隊，透過4大主題，提供程式設計課程，培養孩子的邏輯思維、資訊能力，探索未來職涯無限可能。

教育局表示，新北市匯聚國中資訊教育輔導團、亞東科技大學之力，持續辦理教師培力工作坊、教案徵件及學生暑期營隊等活動，規劃「遊戲設計」、「機器人設計」、「物聯網設計」及「視覺藝術設計」等4個主題，提供新北師生選擇，共培育了73位種子資訊教師。

新北市匯聚國中資訊教育輔導團、亞東科技大學之力，規劃「遊戲設計」、「機器人設計」、「物聯網設計」及「視覺藝術設計」等4個主題，提供新北師生選擇，共培育了73位種子資訊教師。(照片/新北市教育局提供)

亞東科技大學校長黃茂全表示，計畫中結合了該校資訊管理系、通訊工程系以及材料與纖維系等3系師資共同主持，營隊更首度跨出新北市，增加與基隆市銘傳國中、花蓮縣新城國中及秀林國中等學校合作，觸及了43所學校、276人次參與。透過此計畫，國中學員習得創造力與解決問題能力，而擔任志工的大學生也找到發揮長才的舞台。成就大、小孩子的同時，大學也落實社會責任，達成官學合作贏得卓越人才之局面。

重慶國中學生廖詠琦從108年起連續參加4年USR大學社會責任計畫暑期營隊，他深愛與機器人設計相關之課程。他表示，在營隊中學到如何編輯程式，驅動機器人，獲得極大的成就感，故年年參與。這個過程讓自己思索未來職涯方向，並持續往興趣邁進，並於111年全國技能技藝競賽中榮獲商業軟體設計組第四名。

新北市因應資訊科技未來發展趨勢，致力推動科技教育，培養學生創意實作能力，成為負責任的數位公民，迎向科技數位時代。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市因應資訊科技潮流，與未來發展趨勢，致力於推動科技教育，未來將引入更多大學資源，提升資訊教師程式設計能力，培養學生問題解決能力、創意實作能力、邏輯思考能力，一起迎向科技數位時代。