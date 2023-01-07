南華大學視覺藝術與設計學系一年一度「春納-迎春納福」活動，於日前在中道樓一樓中庭舉辦，由藝術與設計學院院長兼視覺藝術與設計學系主任葉宗和教授帶領該系師生，共同迎接新的一年，也為濕冷陰霾的天氣入注一股暖流。春納活動當天，南華大學副校長釋慧開、林辰璋、昇億水電公司董事長黃彥富、嘉義市攝影協會理事長黃英聰、嘉義市文藝作家協會榮譽理事長林家儀以及台灣禮品店負責人徐皖華等師長及貴賓出席共襄盛舉，一同歡喜迎新年。

該校視設系舉辦春納活動已邁入第五年，偌大的春聯寫著「藝元復始慶新年、鴻兔大展喜臨門」，紅紅的喜氣將寒冷的冬天映襯得更加暖和。開幕儀式一開始，活動主持人戴上兔頭裝飾，先向所有與會人員拜個早年外，也朗誦了星雲大師寫的春聯「仁和安康、富樂吉祥」，希望新冠疫情可以早日趨緩，讓全世界可以回歸正軌。

釋慧開副校長與葉宗和院長、林辰璋副校長、林家儀理事長四位分成二組，在長400公分、寬200公分的大紅紙上接龍書寫「虎辭勝歲、兔躍新程」，當天還特別運用兩台空拍機拍攝，記錄開筆儀式氣勢磅礡的視覺效果。(照片/南華大學提供)

釋慧開副校長致詞時表示，視設系在葉宗和院長帶領之下，變得愈來愈有文化氣質，也肯定春納活動的傳承意義，並提醒師生們注意新一波新冠肺炎的傳染力。林辰璋副校長則指出，最近視設系透過產學案不僅提升知名度，也深獲業界肯定，期許學生再接再勵向前邁進。昇億水電公司董事長黃彥富表示，今年首度與視設系透過產學案合作設計聖誕意象裝置藝術，可以看出學生們的創意構思與設計能力，不僅吸引許多民眾前往拍照打卡，也期許未來有機會可以持續合作，並能跨大雙方的合作效益，攜手培育人才。

葉宗和院長指出，本次春納活動首度移至一樓中庭舉辦，希望能邀請更多的師生一同參與。此次開場表演特別安排二年級梁騏杰與蔡孟桓二位同學搭檔演唱〈相信愛〉歌曲，開筆儀式也首度在九品蓮華大道上，由釋慧開副校長與葉宗和院長、林辰璋副校長、林家儀理事長四位分成二組，在長400公分、寬200公分的大紅紙上接龍書寫「虎辭勝歲、兔躍新程」，當天還特別運用兩台空拍機拍攝，記錄開筆儀式氣勢磅礡的視覺效果。

林純純國際長帶領境外生一起書寫春聯，體驗中華文化。(照片/南華大學提供)

今年特別擺設十個長條桌圍成象徵團圓的大圓形，邀請釋慧開副校長、葉宗和院長、林家儀理事長、郭正雄老師及諶麗美研究生各一桌，提筆寫下新年新希望及新願景，為大家寫春聯，現場參與師生也各自揮毫寫春聯。林純純國際長也帶領境外生一起書寫春聯，體驗中華文化。此次更邀請台灣禮品店負責人徐皖華現場展現剪紙技藝，同時也開放同學免費索取，現場大排長龍，熱鬧非凡。

今年最受學生喜愛的祝賀語，非「鴻兔大展」莫屬了，除了期許新的一年能提升所學的專業能力，也希望能順利發展遠大的志向或計畫。一年一度的「春納-迎春納福」活動，就在歡欣熱鬧的氛圍下完美畫下句點。