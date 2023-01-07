新北市教育局今(7)日於中和國小舉辦模擬聯合國會議，193位模擬聯合國會員國代表化身為小外交官，與擔任大外交官的劉和然副市長、前外交部長林永樂大使及前駐德代表陳華玉大使共同探討氣候變遷下如何做到惜食減碳愛地球，另邀請逾1,000名世界小公民線上攜手參與，共同關心全球議題。

聯合國環境署於2021年發表指出，全球每年將近10%的溫室氣體排放與浪費近10億噸食物有關，如何因應氣候變遷已成為全民重要課題。因此在今年會議中探討「食物與環境的關係」、「如何控制及運用剩食」等議題，以培養學生具備國際領導、思考及口語表達能力，提升其國際視野和國際教育核心素養。

新北市教育局於中和國小舉辦模擬聯合國會議，193位模擬聯合國會員國代表化身為小外交官，與擔任大外交官的劉和然副市長、前外交部長林永樂大使及前駐德代表陳華玉大使共同探討氣候變遷下如何做到惜食減碳愛地球。(照片/新北市教育局提供)

劉和然副市長表示，新北市於105年成立「新北惜食分享網」，逾1,300個單位加入響應，以「公益」、「教育」及「環保」等三大主軸，採跨局處合作模式，翻轉食物浪費，推動迄今已逾6年多。在新北在地的弱勢照顧上面，超過151萬人次受益；目前減少廢棄物產生達3,600多噸，共運用819噸廚餘推動循環概念，能讓學生從國際議題反思生活中惜食環保的意義與價值。

劉副市長在會議中帶領線上與實體參與師生共同倡議惜食減碳愛地球5行動-惜食零浪費、先用即期品、剩食樂分享、餐餐吃乾淨、採買剛剛好，展現懷抱愛護地球的心並用行動具體實踐，與會的小外交官紛紛舉手應答，氣氛熱烈活潑。(照片/新北市教育局提供)

另外，劉副市長在會議中帶領線上與實體參與師生共同倡議惜食減碳愛地球5行動-惜食零浪費、先用即期品、剩食樂分享、餐餐吃乾淨、採買剛剛好，展現懷抱愛護地球的心並用行動具體實踐。劉副市長也現場提問：「惜食從自身做起，你們想一想可以做哪些事來響應世界趨勢的惜食運動呢？」與會的小外交官紛紛舉手應答，氣氛熱烈活潑。

中和國小的小外交官詹芯睿同學表示，參加會議後更瞭解減少食物浪費可減少碳排放，回家後要跟媽媽說，醜蔬果也可以使用，同樣健康美味；另一位小外交官蘆洲國，黃宥愷分享，外交官們分享其他國家的惜食參考，讓我們認知先用即期品，減少剩食燃燒可減碳。現場許多同學們也反映，氣候變遷是地球對人類的反撲，身為地球公民的我們應該為乾淨世界盡一分心力！

教育局長張明文表示，新北市教育局每年補助各校辦理模擬聯合國推動計畫，並舉辦模擬聯合國會議，引導學生從小能與世界接軌，重視國際議題，培養成為國際小公民的素養。新北市未來將持續推展國際教育，增進師生對多元文化與國際知識的理解，打造前瞻卓越國際人才。