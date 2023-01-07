中斷了近3年的「小三通」航線，在台商及各界請命與努力下，今日(1/7)部分恢復通航。廈金航線復航首日共有37名金門民眾從廈門搭船返回金門。大陸國台辦副主任龍明彪親自在廈門五通碼頭向返鄉過年的台灣民眾致意表達了新春祝福，並與剛上任一同前來迎接鄉民的金門縣長陳福海一行見面交流。

據了解，預定今天上午從廈門至金門的旅客訂位有80多人，最後實際上船37人，加上赴廈門參加復航典禮原船返回的金門縣長陳福海、金門縣國民黨籍立委陳玉珍及媒體記者等28人，小三通客輪「金瑞龍」號復航首日共載回65名旅客返抵金門，順利完成復航首個往返航班。

金廈小三通客運今天復航，金門林小弟離家3年終於返鄉。（圖／廈門台商協會提供）

小三通廈門至金門客運航線，由兩岸客運船舶輪流執航，每天執行一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人，凡戶籍設在金門地區的台灣民眾及其配偶、子女等可提前登記預約乘船。福建台商代表表示，替金馬鄉親能夠通過這麼短的路程回家過年感到高興，但也同時為在大陸的廣大臺胞不能從“小三通”中轉回家感到遺憾和惋惜。再次強烈呼籲權責單位體恤民眾所需，春節前能全面開放“小三通”中轉，讓臺胞鄉親回家過年。

小三通自2001年通航以來，見證了兩岸不斷密切的交流往來。（圖／廈門台商協會提供）

小三通自2001年通航以來，見證了兩岸不斷密切的交流往來。截至2020年2月9日，共運載旅客二千二百多萬人次、貨運量超過二千一百萬噸。因為經濟便捷，極受兩岸同胞喜歡。據悉，為確保此次“小三通”客運航線順利複航，福建省和廈門市有關部門，復航前對相關設施和客運船舶進行定期安全檢查，提前評估航線安全情況，清理航道，通關查驗部門優化措施、規範流程，盡最大努力為兩岸同胞往來提供便利，為回鄉過年鄉親提供暖心服務。此外，福州到馬祖的“兩馬航線”也將於明 (1/8)日起恢復通航，初期每周執行2個往返班次。