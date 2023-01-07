臺北市原住民族教育資源中心2023推出全新Podcast節目台北『原』宇宙，邀請臺北市原住民青年學子暢談自己在都市生活經驗及圓夢故事，透過輕鬆的訪談，述說臺北求學及生活的有趣故事。

臺北市原住民教育資源中心主任白紫‧武賽亞納說，在臺北市出生長大的原住民，其實在某些方面是一群很孤單的孩子，他們沒有部落經驗，也沒有一般社會大眾所期待的原住民印象（原住民口音、幽默、愛跳舞唱歌、擅長運動…），也因為都會化讓他們在原住民群體中被視為「他者」，他們渴慕原住民的文化，但內心對於族群及身份認同常會感到迷惘，台北『原』宇宙節目以教育為出發點，透過年輕人常使用的傳播媒介，讓臺北的原住民孩子暢談自己的都市經驗，也讓更多老師、家長及同學，有不同的視角認識身邊的原住民學生。

台北『原』宇宙節目八集節目共訪問八位來賓，一個小時的節目分成上下兩集播出。每一位來賓的故事正好投射出不同領域及族群的都市經驗，第一季內容包含：網路人氣喜劇演員排灣族的喬瑟夫、一路當學霸的太魯閣醫師希雅特‧烏洛、在電影中認識族群的泰雅族金獎導演陳潔瑤、曾宇平，及努力證明凱達格蘭族存在的凱族後裔杜宜蓁。第一季節目於每週五下午5時於各大平臺上架播出。

下一季節目，也力邀歌壇新勢力黃宣、擁有外國血統的原住民青年林仰明與達亞‧谷倖、從小參與原住民活動的紫布爾正若與高箴、國中曾參與原住民學生社團的陳胤叡與杜鳳儀同學談如何融入原民圈。除了收錄於台北『原』宇宙Podcast節目，也將製作成電子書，讓更多人認識臺北都會區的原住民故事！