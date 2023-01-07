南華大學藝術文化研究中心於1月7日舉辦「吳書緹～花•茶•書三藝心美學」開幕茶會，首創將花藝、茶藝、書藝這三種藝術形式進行串聯，激盪出互為表裡的展演形式。該校校長林聰明、副校長林辰璋、藝文中心主任馮智皓出席與會之外，也匯聚各界人士共襄盛舉，包含嘉義市文化局長葉國樑、前嘉義市文化局局長暨前嘉義市社區大學校長賴萬鎮賢伉儷、前台南縣秘書長孫重輝、永慶高中校長郭春松以及多位藝術家等貴賓。展期至1月15日，歡迎民眾前往南華大學中道樓三好廳參觀。

策展人吳書緹老師為現任「花硯人文藝術」、「花研茶事」負責人，大學畢業後赴美國北科羅拉多大學進修視覺藝術，為行政院勞動部視覺藝術講師、中華花藝研究班資深教授、並擁有國際職業級品茶、茶藝師執照，具有豐富的花藝、茶藝和書藝經歷。此次展出，以「現代茶藝、民初工夫茶、宋代點茶」三種不同時代的泡茶方式為時序，依次結合中華花藝「心象、寫景、理念」三種創作手法串聯全場，並同步展出書寫花藝家與侍茶人創作心理軌跡的「花掛」與「茶掛」，引領觀賞者同步藝術創作者的「心」生活。

策展人吳書緹老師以「現代茶藝、民初工夫茶、宋代點茶」三種不同時代的泡茶方式為時序，依次結合中華花藝「心象、寫景、理念」三種創作手法串聯全場，並同步展出書寫花藝家與侍茶人創作心理軌跡的「花掛」與「茶掛」，引領觀賞者同步藝術創作者的「心」生活。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，學校長期以來不僅重視生命教育，也致力推動美感教育，並從生命教育中提升藝術內涵，秉持三好精神推廣藝術教育，將藝術的「真、善、美」帶進師生的生活與學習中。藝術家吳書緹老師的「吳書緹～花•茶•書三藝心美學」展覽，其作品不僅充滿生命力，創作理念更與南華大學推動生命教育及三好校園之精神不謀而合。

吳書緹老師「從一朵花、一杯茶湯中，向大自然學習取捨與寬容的智慧」為本次的策展理念。花藝、茶藝、書法素為古今文人不可或缺的生活要素，「生活心美學 ~ 花、茶、掛」是將這三種不同藝術形式進行串聯且互為表裡的生活美學展。(照片/南華大學提供)

吳書緹老師指出，「從一朵花、一杯茶湯中，向大自然學習取捨與寬容的智慧」是本次展覽的策展理念。花藝、茶藝、書法素為古今文人不可或缺的生活要素，「生活心美學 ~ 花、茶、掛」是將這三種不同藝術形式進行串聯且互為表裡的生活美學展。此展覽中華花藝共展出10件作品；茶藝除了展宋代點茶文化器物，並設置台灣60年代濕式泡茶法茶席及台灣當代乾式泡茶法茶席，將古傢俱結合花藝、茶藝、茶掛、花掛，並設靜態茶席供參觀者拍照留念。書藝方面則有花掛及茶掛約20件作品，希望觀賞者可以緩下行腳、抖落僕僕風塵，讓花與茶引領心靈深呼吸，悠遊時光洪流中；從當代的明快活潑至民初之樸拙野趣，一路回溯至唐宋的繁華煙雲。以花、以茶頌讚世界之美，並揮筆紀錄生命感動的軌跡。