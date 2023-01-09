中國文化大學1月7日透過網路視訊，與位於曼谷的泰國正大商學院舉行推廣教育部第一屆泰國全商碩士境外學分班開班儀式，這是台灣各大學中第一個在泰國開設的境外學分專班，為泰國大學生提供了非常特別的跨國在職進修學習機會，也讓台灣與泰國高等教育學術交流更進一步！

中國文化大學日前透過網路視訊，與位於曼谷的泰國正大商學院共同舉行推廣教育部第一屆泰國全商碩士境外學分班開班儀式，圖為泰國正大商學院師長與文大師長在曼谷會場合影。(照片/文化大學提供)

文化大學推廣教育部為因應政府推動新南向政策，積極與泰國多所大學推動研修生、雙聯學位、短期來台營隊等合作項目，並從2021年開始與泰國正大商學院接洽，結合兩校優勢資源，為有意出國留學的泰國在職人士開設「全球商務碩士學位學程」泰國境外學分班。依據推廣教育部國際交流中心規劃，將派出國際暨外語學院全球商務碩士學位學程專任教授前往曼谷，全程以英語教學教授專業課程，讓泰國學生親身感受台灣師資的指導與用心。

文化大學校長王子奇致詞表示，這項計畫以全英文授課的方式，將文化大學的優質師資、課程，與泰國正大集團的企業資源融合在一起。學生在泰國就學期間可以前往正大集團見習，未來在台灣的學習期間也有機會前往台灣企業見習。不僅能讓學生體會跨國工作文化的差異，也可強化學生的跨國工作競爭力。

中國文化大學日前透過網路視訊，與位於曼谷的泰國正大商學院，共同舉行推廣教育部第一屆泰國全商碩士境外學分班開班儀式，這也是台灣各大學中第一個在泰國開設的境外學分專班。(照片/文化大學提供)

參加第一屆文化大學泰國全商碩士境外學分班的14名泰國學生，分別來自泰國朱拉隆功大學、法政大學、農業大學等多所頂尖大學，多數具有一至數年不等的工作經歷。他們在泰國修讀完12學分的研究所學分課程後，預計今年9月來台進入文化大學就學；此外，學生也可以選擇進入文化大學在美國的姐妹校修讀學分，並可獲得部分或全部抵免。

利用視訊的方式與泰國學校正大商學院，共同舉行推廣教育部第一屆泰國全商碩士境外學分班開班儀式。(照片/文化大學提供)

泰國正大商學院副校長Phornvit Phacharintanakul表示，非常感謝文化大學的交流提議，達成了這次難得的跨國際教育合作。正大商學院集團的教學原則是以工作為本學習，將工作實習納入教學，提前幫學生完成職場訓練與準備。

駐泰教育組歐陽彥恆組長則錄製了VCR，期許這次參加跨國學分班的學生們認真學習，並鼓勵台灣與東南亞各國的大學進行更密切的學術交流，以及更密切的合作。

文化大學推廣教育部教育長李世聰表示，很榮幸文化大學能夠提供符合學生所需要的學習計畫，也感謝泰方夥伴的大力支持協助，今天才能共同見證台泰高等教育新的合作里程碑。