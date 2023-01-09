夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到目前就讀台灣師範大學圖文傳播系的Andy，他認為被他人安排時間與事情是自己比較不能接受的事情，因為這樣就會改掉自己的步調，讓已計畫好的事變動。因為小時候聽到網路上RC語音有人開了一個直播間，類似現在的podcast節目，從那個時候開始就嚮往成為一位主持人，所以自己也正朝著傳播界努力著。

Andy在節目上透露出自己小時候常感冒不愛吃藥粉，奶奶會認為是跟姐姐玩才導致不吃藥，被誤會的姐姐就不喜歡跟自己玩，因此產生有不愉快的情節，甚至曾經有打架的情況發生。但Andy身為家中老么集家中萬般寵愛，導致姐姐不得已每次都只能讓步或是先低頭和好。

自從姊姊出外求學之後，現在的Andy弟弟開始變得像一位哥哥，看到姐姐比較低潮的時候，就會開導並鼓勵她。「如果訂下的目標很難一下子就達成，不如在過程中先訂下每一個小目標，除了工作之外有時候也要訂下一些有關娛樂休閒的目標，讓生活中充滿小確幸」。長大之後兩人的關係從一開始的打鬧嬉戲，轉變為彼此互相扶持，回首來時路每一個痛苦的過程都在證明自己正在長大，想知道更多手足的有趣故事就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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