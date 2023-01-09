全球成長最快速的創意 IP 工作室 LINE FRIENDS 與國立故宮博物院聯手策劃，結合XR科技先驅「宇萌數位」的技術，透過擴增實境，將熊大與兔兔的千年相遇搬演到繪本裡頭。

這本《愛・不錯過》AR 繪本書裡，熊大、兔兔跨越唐宋元明清至現代，連綿千年不斷相戀又分離，故宮文物成為熊大兔兔的服裝、配飾、歷史場景，甚至彼此愛的信物，跨界、跨時代，虛實結合，勾勒出科技人文薈萃的千年之戀。

宇萌數位執行長白璧珍表示，「熊大、兔兔和故宮的結合已經是時代創舉，加入 AR 技術後， 讓平面圖像活起來、疊合多重影像特效，讓『說故事』的方式變得更加豐富立體，也讓閱讀和書本本身有全新的呈現形式。」

創意 IP 工作室 LINE FRIENDS 與國立故宮博物院聯手策劃，結合XR科技先驅「宇萌數位」的技術，透過擴增實境，將熊大與兔兔的千年相遇搬演到繪本裡頭。(照片/宇萌數位提供)

LINE FRIENDS 和故宮AR繪本書所使用到的AR平台技術，在台中自然科學博物館、臺南山上花園水道博物館、政大達賢圖書館、台灣博物館等台灣各室內外場域也都廣泛使用，而且愈來愈普遍。「不論是繪本或室內戶外的景點導覽，都是用AR在『說故事』，而且 AR能讓故事說得更多更精彩，為世界帶來更多美好詮釋與想像。」