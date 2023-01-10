杜侑倫今年已48歲，因近年投入社會服務相關工作，觀察到周遭親友面臨照顧長輩的需求，感受到從事長照需具備專業，因此離開職場、重返校園唸書。目前就讀聖約翰科技大學樂齡福祉與健康促進系。在臺雅集團提供4年全額學雜費獎助學金支持下安心就學，立志未來加入樂齡領域、貢獻所學，成為長照專業人才。

杜侑倫說，身為三明治世代的他，上有父母需要健康照顧與陪伴，下有孩子需要注重品格的發展。從職場生涯轉換至學校跑道，最大的衝擊在於家庭可支配所得的挑戰。但與太太討論許久之後，為了自我實現的渴望，以及奠定長照專業良好基礎，以提升整體服務品質，他決定重返校園唸大學。

杜侑倫參與2022民生產業與創新設計研討會，並提出研究論文口頭報告。(照片/聖約翰科大提供)

「這份意想不到的禮物，真是何等恩典！」杜侑倫開心的說，在校友企業-臺雅集團支持下，他獲得4年學雜費全額獎助學金。不但分擔了經濟上壓力，暑假期間更可至臺雅集團實務實習。畢業後臺雅集團也會提供長照機構就業職缺，讓他得以實踐「入學即就業」的計畫，也讓他更加堅定自己投入長照領域的信心。

杜侑倫以「長照青年復原力發展之探究：從居家與住宿式長照場域觀點」論文，獲頒最佳論文口頭報告獎。(照片/聖約翰科大提供)

杜侑倫曾以「長照青年復原力發展之探究：從居家與住宿式長照場域觀點」專題報告，參加「2022民生產業與創新設計研討會」之論文發表，並一舉獲頒最佳論文口頭報告獎。杜侑倫說，自己剛重返學生身分，從沒接受過研究方法訓練，要著手進行學術研究極具挑戰性。因此他從閱讀焦點團體訪談原始資料開始著手，運用心智圖法，將內容重新整理，終於找出當中的脈絡，並透過每周一次又一次的修正討論，順利讓內容更聚焦，很開心獲得最佳論文口頭報告獎。

杜侑倫（中）參與校內游藝電影社社團，拍攝微電影，並擔任導演及演員。(照片/聖約翰科大提供)

杜侑倫表示，他很清楚自己在樂齡長照研究領域還有很大的努力空間，如本次研究發現，需要不斷地自我對話，察覺自己的情緒，自我調節。期許自己能夠融合生活的經驗、職場的歷練，讓重回學生身份的自己，透過有系統化的專業學習，能夠在樂齡領域貢獻所學，進而對社會盡一份力。