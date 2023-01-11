歲末送暖，佳尼特教育基金會捐助臺南市34所學校發展傳統藝陣教育經費，挹注偏鄉學子學習資源，並捐贈1,040個邊緣戶千元禮券，協助千戶家庭溫暖過冬。10日在臺南市府東哲廳舉辦捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈，並致贈佳尼特教育基金會莊住維董事長感謝狀，教育局鄭新輝局長、民政局姜淋煌局長、受贈學校校長及區長、世華總會陳双喜監事長、世華臺南分會與大臺南分會會長率領百位會員姊妹及基金會董事等亦到場共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，感謝佳尼特教育基金會歲末送暖，近年持續辦理千戶關懷暨傳藝獎助金捐贈活動，展現企業社會責任，疫情期間也多次捐贈殺菌濾淨清淨機、額溫槍、自動感溫酒精噴霧機、剋菌膜等防疫設備給南市學校及政府機關，義行可風。希望藉由捐贈儀式，讓更多人見證基金會的嘉言善行，帶動更多企業加入市府公私協力行列。

佳尼特教育基金會莊住維董事長表示，基金會除捐贈臺南偏鄉小學傳藝獎助金，多年來也舉辦踩街活動、藝陣大會師、傳藝音樂會、【藝陣金牛獎-薪傳藝微電影】競賽、2022世華年會圓山飯店展演等活動，提供孩子展現自我的舞臺，在心裡種下夢想的種子。基金會將持續以實際行動實踐企業關懷，熱心社會公益，幫助弱勢族群不遺餘力。

佳尼特教育基金會捐助臺南市34所學校發展傳統藝陣教育經費，挹注偏鄉學子學習資源，並捐贈1,040個邊緣戶千元禮券，協助千戶家庭溫暖過冬，由臺南市長黃偉哲代表受贈，並致贈佳尼特教育基金會莊住維董事長感謝狀。(照片/臺南市教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，受捐贈的34所學校多為偏鄉小校，積極發展傳統藝陣型塑學校特色，深耕藝術團隊，發展課程活動，以傳承及發揚珍貴在地文化資產為願景。感謝佳尼特教育基金會關懷這群對傳統藝陣充滿學習熱情的莘莘學子，當學生的助攻神隊友。

民政局姜淋煌局長表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，感謝佳尼特教育基金會關懷弱勢的善行義舉，本次捐贈104萬元讓邊緣戶可購買所需用品，補充足夠營養，感受到社會關懷的愛心與溫暖。