美食聖經米其林指南進入臺灣第五年，讓Fine Dining餐飲市場愈來愈精彩，高雄今年更首度被納入「紅色美食聖經」的評鑑城市，義守大學「觀光餐旅學院」特別邀請承億酒店「Papillon」餐廳的法籍米其林二星主廚Xavier Boyer(博雅維)前進校園，舉辦「米其林星級與臺灣在地食材的邂逅」展演講座，主廚以臺灣在地食材創作永續料理，讓師生都嘆為觀止。

Xavier Boyer為世界名廚Joël Robuchon(侯布雄)的嫡傳大弟子，27歲便獲得個人第一顆米其林肯定。Xavier Boyer的料理風格在奔放中藏有細節，也因為擁有遊歷3大洲、5大國際城市的經歷，巧妙融入世界各地飲食文化。Xavier Boyer為義守大學學生示範「大根帝王蟹捲」、「洋芋麵疙瘩」與「味噌蛋黃」三道精緻佳餚。Xavier Boyer強調食材的選擇，應「以適合為首要考量」，不刻意使用本土食材，而是以適不適合該道菜為優先考量，才能將食材放在對的位置；Xavier Boyer鼓勵義大生，主廚路途雖辛苦，但永不放棄的堅持，絕對會帶給自己豐收成果。觀光餐旅學院林皆興院長表示，從主廚的料理心法，給學生的啟發是熱情、堅持，以及深刻體會環境永續與觀光餐旅產業的重要性。

Xavier Boyer為世界名廚Joël Robuchon(侯布雄)的嫡傳大弟子，27歲便獲得個人第一顆米其林肯定，料理風格在奔放中藏有細節，巧妙融合世界各國飲食文化。(照片/義守大學提供)

畢業於廚藝系的歐秉頡學長，目前在Xavier Boyer主廚經營的Papillon餐廳擔任內場廚房助手，也特別回到母校勉勵學弟妹們，他說堅持與熱忱相當重要，要成功就要磨練！參與活動的廚藝系學生汪彥凱也在Papillon餐廳工讀，他說主廚除了對於料理充滿想法外，也很樂於提攜後輩，與他一起共事收穫滿滿。廚藝系生吳明倫表示，很開心在校園中就可以有機會與米其林二星主廚面對面交流，從主廚的做菜觀念中學會把「永續」和環保連結在一起，讓每位廚藝系的學生，都能學習用「心」料理的可貴。

畢業於廚藝系的歐秉頡(左一)，目前在Xavier Boyer(中)經營的Papillon餐廳擔任內場廚房助手，兩人現身義守大學，聯手帶來精彩的美食饗宴。(照片/義守大學提供)

廚藝學系主任林琳說，藉由主廚的經驗傳授，激起學生的熱情，盼望學生也能將主廚所分享的永續概念帶入工作職場，藉由經驗傳承，培育下⼀代優秀世界級主廚及堅實餐飲團隊。義守大學全國首創「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，打破以往既定的廚藝教室模式，以廚藝結合攝影棚的概念，培育會廚藝也懂美學的跨域學子，不但提升廚藝專業的質感，更讓義大學生朝精緻餐飲市場人才邁進。