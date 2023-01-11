2023第二屆卡巴迪世界青年選拔賽於1/6至1/8日在玄奘大學舉辦，地主隊玄奘大學餐旅管理學系王崙曲、翁林良及江書語同學於賽事期間表現優異順利獲選國家代表隊選手，此次賽事將是在疫情解封後的第一場卡巴迪國際賽事，代表隊選手們也將在2/26～3/5日前往伊朗德黑蘭參賽。

本次參加卡巴迪世界青年選拔賽各隊選手競爭激烈，玄大餐旅管理學系王崙曲、翁林良及江書語同學於賽事期間表現優異，在眾多競爭者中脫穎而出，獲選為國家代表隊選手。

2023第二屆卡巴迪世界青年選拔賽於1/6至1/8在玄奘大學舉辦。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學卡巴迪校隊在校長簡紹琦與師長全力支持下，投入資源積極培育，每年舉辦全國學生訓練營，為了紮根台灣卡巴迪基層勝制邀請國外隊伍來玄奘大學與選手進行技術上的交流。在教練王子仁的指導與選手們日常努力訓練之下，近幾年持續在國內各賽事中展露頭角，玄大卡巴迪校隊曾在大專盃男子組連續三年奪冠，締造三連霸的紀錄，2019年參加世界盃男子隊榮獲銅牌，女子隊榮獲亞軍。其中，女子隊任明琴同學更在該次比賽中榮獲MVP殊榮。

2023第二屆卡巴迪世界青年選拔賽於1/6至1/8在玄奘大學舉辦。(照片/玄奘大學提供)

中華民國卡巴迪運動協會積極派隊參加此次賽事，期望能持續刺激國內基層技術水準，並且能在未來透過伊朗每年舉辦世青賽而讓國內更多基層選手參與國際賽事機會。期望此次參賽中華台北青年代表隊能夠取得獎牌並且為國爭光。